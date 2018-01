AbercrombieKids, nuova linea unisex già disponibile online

Capi unisex per i bambini e le bambine dai 5 ai 16 anni. Abercrombie Kids, la linea bambino del marchio americano lancia la linea gender-neutral Everybody Collection in concomitanza con la primavera-estate 2018, linea composta da 25 capi che il gruppo a stelle e strisce, come riporta il sito Pambianconews, ha già reso disponibili.

“Genitori e bambini non vogliono essere confinati in specifici stili e colori – spiega a Wwd Stacia Andersen, brand president di Abercrombie & Fitch e Abercrombie Kids -. La nostra Everybody Collection è sviluppata in un unico assortimento che copre i trend sviluppati nel medesimo stile e con la stessa palette cromatica”.