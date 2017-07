Abertis, Aena in manovra. Sospesi i titoli. Contro-Opa? Atlantia va giù

Fioccano in Spagna i rumors attorno ad Abertis. Dopo che a inizio luglio erano circolate voci di una controfferta da parte di JP Morgan e Globalvia, indiscrezioni prontamente smentite dai diretti interessati, il quotidiano economico iberico Expansion ipotizzava una possibile offerta da parte di Aena sul colosso delle infrastrutture controllato da Criteria Caixa (con il 22,25% del capitale) in alternativa a quella annunciata dal gruppo italiano Atlantia. Il gruppo aeroportuale Aena (di proprieta' pubblica) avrebbe valutato la possibilita' di presentare una contro-offerta ma l'ipotesi sarebbe stata accantonata dallo stesso governo di Madrid.

Le comunicazioni ufficiali di Abertis, e quelle di Aena (anch'essa sospesa in Borsa), dovrebbero probabilmente fare luce sulla vicenda. Oltre all'opzione Aena, secondo Expansion, sarebbero diversi i soggetti al lavoro per creare un consorzio gradito a Madrid in grado di prendere il controllo di Abertis. Una conferma dell'offerta allo studio da parte di Aena, commentano gli analisti finanziari, sarebbe negativa per Atlantia che vedrebbe messa in dubbio una operazione industriale giudicata positivamente dal mercato o che comunque dovrebbe valutare un ulteriore sforzo economico per aggiudicarsi la partita.

Così a Piazza Affari, le azioni Atlantia cedono lo 0,8%. Questa mattina i titoli Abertis sono stati sospesi dalle contrattazioni da parte della Cnmv, l'autorita' locale dei mercati finanziari, in attesa di una comunicazione rilevante: su Abertis il gruppo italiano guidato da Giovanni Castellucci ha annunciato da tempo una offerta pubblica d'acquisto a 16 euro per azione che attende il via libera delle autorita' spagnole per entrare nella sua fase operativa. Offerta che complessivamente vale 16,341 miliardi di euro.