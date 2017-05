Abertis sale ancora nella Serenissima.Rumors:Atlantia, in arrivo maxi-prestito

Nuova mossa in Italia del gruppo autostradale spagnolo Abertis, su cui si sono riaccesi i riflettori anche per l'interesse del gruppo Atlantia dei Benetton ad una eventuale Opa amichevole. Il gruppo catalano ha chiuso l'accordo per acquisire una ulteriore quota in A4 Holding e salire così all'85,36% del capitale della società che gestisce l'autostrada A4 Brescia-Padova Serenissima e l'A31 Autostrada della Valdastico.

L'accordo (che segue l'acquisizione del 51,4% di A4 Holding chiusa a settembre 2016), prevede l'acquisizione di un altro 22,5% per 125 milioni. Abertis inquadra l'operazione nella strategia di crescita del portafoglio "ed in particolare nella sua controllata in Italia, un Paese attraente per il gruppo"; sottolinea anche che le due concessionarie gestiscono 235 chilometri di autostrade in Veneto, "una delle regioni italiane più prospere, con il più alto Pil pro capite. Un'area strategica: il corridoio che collega il Nord industriale dell'Italia al centro economico dell'Europa". Inoltre, sempre in Veneto, A4 Holding gestisce anche l'Autostrada della Valdastico, un collegamento di 89 chilometri tra Badia Polesine e Piovene Rocchette.

Intanto, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, Atlantia starebbe stringendo sul maxi-prestito necessario per acquisire la stessa Abertis. Secondo indiscrezioni di stampa di questa mattina, la holding guidata da Giovanni Castellucci sarebbe infatti al lavoro per definire la composizione del consorzio che dovra' preparare il maxi finanziamento. Al tavolo sono state invitate circa una decina di banche che starebbero organizzando gli ultimi dettagli per firmare il contratto di confidenzialita' che permettera' loro di avere accesso alle carte del dossier. Passaggio fondamentale per poter poi definire al meglio le condizioni del prestito.

A seguito di alcuni rumors, su richiesta della Comision Nacional del Mercado de Valores (la Consob spagnola) lo scorso 18 aprile Abertis aveva reso noto che Atlantia aveva manifestato "l'interesse ad esplorare una possibile operazione societaria". In un articolo del giorno stesso, mai smentito dai diretti interessati, El Confidencial aveva scritto che Atlantia sta valutando il lancio di un'Opa sul gruppo spagnolo. L'operazione dovrebbe essere amichevole e concordata con la fondazione bancaria La Caixa, azionista principale di Abertis con una quota del 23% del capitale.