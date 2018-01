Abi, Lodesani in uscita dal Casl. Arriva un altro uomo di Messina. Rumors

di Andrea Deugeni

La voce si rincorre da settimane. Sarà vera? Il presidente del Casl dell'Abi ed ex chief operating officer di Intesa Sanpaolo, Eliano Omar Lodesani, manager che ora Carlo Messina ha nominato presidente di Intesa Sanpaolo Group services, la società di servizi del gruppo, a giugno potrebbe lasciare l'incarico operativo del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro (Casl).

Contrariamente a quanto ipotizzato fino ad ora e cioè che il nuovo incarico del capo della "macchina" di Intesa-Sanpaolo gli avrebbe consentito di continuare i propri impegni con l'Associazione bancaria italiana in quanto legato alla prima banca italiana, pare che Lodesani, nominato a ottobre 2015 alla guida dell'organo dell'Abi incaricato di gestire le delicate tematiche del lavoro inerenti al sistema bancario tricolore, possa passare a metà anno la staffetta a un altro banchiere.

Ovviamente a ricoprire l'incarico, si vocifera sempre, sarà un altro uomo di Messina, essendo Banca Intesa il primo istituto di credito in Italia, oltre che per capitalizzazione di mercato, anche per numero di dipendenti (circa 67.400 includendo nel perimetro la Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e filiali (4.800 su 5.968 in totale).