Accenture Interactive acquista la tedesca Kolle Rebbe

Accenture Interactive rinforza ulteriormente la propria squadra in Europa con l’acquisizione di Kolle Rebbe, una delle agenzie creative più quotate in Germania. Fondata nel 1994 e con sede ad Amburgo, Kolle Rebbe è specializzata nella realizzazione di campagne pubblicitarie e contenuti dal forte impatto creativo, con un’attenzione particolare agli aspetti di interazione digitale con il consumatore finale. Tra le campagne più conosciute lanciate in Germania: Life is a Search per Google; #sayyestotheworld per Lufthansa, Next Level Luxury per Audi, così come il lancio delle serie Narcos e Better Call Saul di Netflix. L’agenzia vanta un team di circa 300 professionisti tra artisti, designer, digital designer, technologist, concept engineer e copywriter.