Nasce l'Organismo dei Confidi minori, svolta nel sistema di garanzia privata

E’ stato sottoscritto a Roma l’atto costitutivo che avvia la nascita dell’Organismo dei Confidi minori. La nuova struttura si configura come un passaggio fondamentale per valorizzare il ruolo dei Confidi minori a favore di tutti gli interlocutori e a sostegno dell’economia reale nell’accesso al credito, riqualificandone l’attività in termini di efficienza nei confronti delle piccole e medie imprese, di affidabilità e di trasparenza verso le istituzioni, nonché di partnership con il sistema bancario.

“Il nascente organismo -dichiara Gianmarco Dotta, imprenditore sardo presidente di Assoconfidi (nella foto)- rappresenta un’opportunità per rilanciare la funzione dei Confidi minori, anche attraverso un azione tesa ad individuare le strutture oggi operative, andando a verificare le attività effettivamente svolte. Ritengo che questo passaggio sia indispensabile al fine di tutelare la reputazione del Sistema, spesso inquinata da operatori che non si riconoscono nei valori propri dei Confidi e che agiscono al di fuori dei dettami della normativa di settore”.

Assoconfidi entra quindi a far parte del “Comitato degli enti sostenitori” dello stesso organismo che sarà chiamato a esprimersi, tra l’altro, in merito alle modalità di avvio e di funzionamento della struttura. In questa importante fase di avvio Assoconfidi -che rappresenta oltre 250 strutture, ossia la quasi totalità dei soggetti operanti sul mercato- ha ritenuto fondamentale assicurare la propria partecipazione assolvendo in tal modo alla sua funzione di rappresentanza unitaria del sistema dei Confidi.