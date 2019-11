Acciaio, i cinesi di Jingye comprano British Steel

Le indiscrezioni di questa mattina hanno trovato conferma. Il gruppo cinese Jingye ha raggiunto un accordo per acquisire il produttore siderurgico British Steel in bancarotta. E' quanto riporta la Afp secondo cui non sono ancora stati resi noti i termini economici dell'accordo. Secondo quanto riportato in mattina dalla Bbc, tuttavia l'importo dell'acquisto sarebbe stimato in 70 milioni di sterline (81,2 milioni di euro) e il governo britannico dovrebbe contribuire al salvataggio attraverso garanzie sui prestiti e altri finanziamenti. British Steel, numero due nel Regno Unito dietro Tata Steel, e' stato costretto al fallimento a maggio per mancanza di liquidita' sufficiente e dopo che non hanno portato a risultati concreti i colloqui con il governo su una nuova iniezione di capitali.

L'acquisto e' stato confermato ufficialmente con un comunicato sul suo sito dall'Insolvency Office della Gran Bretagna. Il contratto di acquisto sottoscritto da Jingye Steel per acquisire le attivita' e gli assets di British Steel Limited include le acciaierie di Scunthorpe, le fonderie nel Regno Unito e partecipazioni in Fn Steel Bv (la filiale nei paesi bassi), in British Steel France Rail Sas e in Tsp Engineering. La finalizzazione dell'accordo e' soggetta al via libera delle autorita' di controllo e le parti sperano di arrivare a una conclusione definitiva il prima possibile. Le attivita' di Britih Steel continueranno regolarmente durante questo periodo di transizione.