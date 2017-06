ACCORDO CERN-SAFM focus su imprenditorialità e programmi di formazione

Il CERN e la SAFM (Scuola di Alta Formazione al Management – Istituto di formazione superiore in management – con sede a Torino) uniscono le forze per sostenere programmi congiunti nel campo della formazione e del sostegno all'imprenditorialità.

La SAFM, istituzione non profit sostenuta e promossa dalla Fondazione Agnelli, dalla Fondazione Edoardo Garrone e dalla Fondazione Pirelli, insieme con l’Association of Collège des Ingénieurs di Parigi, è un’istituzione specializzata in formazione manageriale e innovazione. L'intesa è stata siglata questa mattina a Ginevra da Fabiola Gianotti, Direttore Generale del Cern e da Silvia Petocchi, Amministratore Delegato della SAFM, alla presenza di John Elkann, Vice Presidente di Fondazione Agnelli.

L’accordo getta le basi per un insieme di collaborazioni sul tema dell’imprenditorialità e del management. Da un lato, il CERN diventerà un partner tecnologico per i progetti di SAFM. Dall’altro, SAFM assisterà il CERN nella creazione di nuovi rapporti con partner industriali, incubatori e potenziali investitori. Inoltre l'intesa prevede collaborazioni nell'ambito della ricerca educativa, a cui prenderà parte anche la Fondazione Agnelli. La collaborazione coinvolgerà svariate iniziative del CERN, tra cui il Knowledge Transfer group, IdeaSquare e la CERN & Society Foundation.