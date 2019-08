Acqua e Terme di Fiuggi: il Comune vende il suo 99,8%, bando a fine anno

Il Comune di Fiuggi vende la sua partecipazione quasi totalitaria (99,8%) nella società Acqua e Terme Fiuggi. Il pre-bando per sondare le manifestazioni d'interesse scade il 17 ottobre, poi sarà la volta del bando vero e proprio, che l'amministrazione comunale conta di emanare entro fine anno, con l'approvazione del bilancio. "Sarà una gara con doppio oggetto, che prevede la cessione di azioni con una concessione ventennale", spiega a Il Sole 24 Ore Radiocor Alioska Baccarini, dal giugno dello scorso anno sindaco del Comune di Fiuggi. In vendita ci sono i tre asset della Atf: il ramo industria, che include l'imbottigliamento delle acque, con un giro d'affari di 20 milioni nel 2018; lo sfruttamento delle Terme costituite dalle Fonti Anticolana e Bonifacio VIII e il terzo asset costituito da un campo da golf a 18 buche, club house, piscina e la palazzina ex Coni, oggetto di un progetto da 3,5 milioni di euro - già finanziato - per la realizzazione di un centro benessere. "Per evitare altri 'casi Pernigotti' il marchio - assicura il sindaco - sarà riacquistato dall'ente contestualmente alla vendita". Il processo di privatizzazione di Acqua e Terme di Fiuggi è iniziato nel 2017 - alla chiusura del terzo bilancio negativo da parte del Comune - come imposto dalla legge Madia per le società municipalizzate in perdita. La società è stata commissariata fino al 2018, con l'elezione del nuovo sindaco. La ricapitalizzazione da 5 milioni varata nel 2018 ha scongiurato il fallimento e rimesso la società nelle condizioni di operare: nel febbraio 2019, il Tribunale fallimentare di Frosinone ha infatti rigettato l'istanza di fallimento promossa dalla Procura della Repubblica di Frosinone. Superato lo stallo, è partita la nuova fase di privatizzazione che ci porta ai giorni nostri, con la pubblicazione del pre-bando. Baccarini è fiducioso: "Ora le condizioni per vendere ci sono tutte e l'attenzione è altissima".