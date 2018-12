Acquisizione di Abertis: Atlantia diventa leader globale delle infrastrutture

Acquisizione di Abertis: Atlantia diventa a tutti gli effetti leader globale delle infrastrutture

“Abertis inizia oggi una nuova fase della sua storia, dopo aver completato il processo di trasformazione della struttura azionaria” derivante dall'investimento congiunto in Abertis Infraestructuras con Atlantia al 50% (più una azione), ACS al 30% e Hochtief al 20% (meno una azione). Lo si legge in una nota della società, dopo che l'assemblea degli azionisti di Abertis ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società composto di cinque membri: José Aljaro, per Atlantia Carlo Bertazzo e Giovanni Castellucci, Marcelino Fernandez Verdes e Pedro Lopez Jiménez. Il nuovo board ha nominato Fernandez Verdes come presidente di Abertis e Aljaro come ceo, confermandoli nelle rispettive cariche. In questo modo Atlantia diventa a tutti gli effetti un leader globale in un settore chiave come quello delle infrastrutture, primato raggiunto con l'acquisizione della società spagnola Abertis, realizzata assieme alle società ACS ed Hochtief. Un'operazione fortemente voluta dall'Ad di Atlantia Giovanni Castellucci, supportata dallo scomparso Gilberto Benetton e messa a punto grazie all'intesa raggiunta con Florentino Perez.

Dopo le modifiche approvate dall'assemblea e dal cda, la società inizia una "nuova fase sotto l'impulso dei suoi tre azionisti per continuare a crescere e sviluppare un progetto di leadership globale nel settore delle infrastrutture". "Da ora in avanti la squadra manageriale lavorerà insieme ai nostri azionisti per definire un nuovo piano strategico per continuare a creare valore, sfruttando la presenza internazionale e la conoscenza del mercato che sia Atlantia che Acs ci offrono per crescere", afferma il ceo Aljaro. "Siamo entusiasti per l'opportunità di lavorare con Acs in Abertis per sostenere il management nella creazione di una piattaforma globale, entrando in paesi in cui Atlantia non è ancora presente, che ci rafforzeranno tutti nel ruolo di leader globali nello sviluppo di infrastrutture di trasporto", ha aggiunto il ceo di Atlantia e nuovo membro del cda Castellucci. Il board ha anche dato il via libera alla fusione per incorporazione di Abertis Participaciones da parte di Abertis Infraestructuras, che dovrebbe essere conclusa entro il primo trimestre del 2019. L'ingresso del CEO di Atlantia Giovanni Castellucci nel Board, che è effettivo dal 10 dicembre, vuole replicare quanto già fatto con l'ingresso in Aeroporti di Roma, dove il manager ha portato avanti la cosiddetta "cura Atlantia", incentrata su un mix di investimenti, attenzione al cliente, internalizzazione dei servizi e ottimizzazione dell'operatività dello scalo giunto in 5 anni ai vertici delle classifiche internazionali sul gradimento dei servizi aeroportuali.