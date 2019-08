Addio a 'Mr. Volkswagen' Ferdinand Piech. Aveva 82 anni

Addio all'ex potente patron di Volkswagen, Ferdinand Piech, che risollevò la casa auto tedesca dalla bancarotta facendola diventare un colosso globale. Aveva 82 anni ed era soprannominato 'Mr. Volkswagen'. Fu lui il regista dell'integrazione con i marchi Audi, Lamborghini, Seat e Bugatti e fu tra gli accusatori di Martin Winterkom, suo successore alla guida di Volkswagen, per il 'Dieselgate', lo scandalo delle emissioni truccate.



Piech, nipote di Ferdinand Porsche, fondatore dell'omonima casa auto e creatore su richiesta di Adolf Hitler del celebre Maggiolino, è morto all'ospedale di Rosenheim, in Baviera, dove era stato trasportato d'urgenza domenica dopo un malore. Lo ha reso noto la moglie Ursula. "Mio marito - ha dichiarato in una nota la signora Piech - è morto improvvisamente e inaspettatamente il 25 agosto" dopo una vita "segnata da una passione per le auto e per i dipendenti che le costruivano". Era nato a Vienna ed è stato alla guida di Volkswagen dal 1993 al 2002 per poi rimanere al vertice del consiglio di sorveglianza fino al 2015. Nel 2017 aveva siglato un'intesa per vendere buona perte delle quote nella società, valutate oltre un miliardo di euro, alla casa madre e ad altri membri della famiglia Porsche-Piech.