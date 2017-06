Addio alle monete da 1-2 centesimi. Rincara il prezzo delle sigarette

Il maxi-decreto con la Manovra di correzione dei conti ha incassato il via libera definitivo del Senato con voto di fiducia (144 sì e 104 voti contrari). Il provvedimento, che corregge il deficit italiano per 3,4 miliardi (lo 0,2% del Pil) come chiesto da Bruxelles, diventerà ora legge dello Stato. Un decreto inizialmente definito "manovrina", diventato poi un 'omnibus' con 67 articoli che spaziano dall'allargamento dello split payment ai tagli ai ministeri, dall'anticipo della sterilizzazione delle clausole Iva e accise alla cosiddetta tassa Airbnb, dalle norme sugli stadi alla Ryder Cup. Numerose e di rilievo anche le novità che hanno arricchitto il testo nel passaggio alla Camera, l'unico che ha apportato modifiche al provvedimento. In particolare, Montecitorio ha sancito l'arrivo in Italia della web tax transitoria, giocando d'anticipo in attesa di un accordo internazionale. A scatenare le polemiche, dell'Mdp in particolare, è stata invece l'introduzione, con altri strumenti, dei nuovi voucher per disciplinare il lavoro accessorio dopo la loro abolizione. Ma alla Camera, a sorpresa, sono arrivate anche la cosiddetta norma salva-direttori dei musei presentata dopo la sentenza del Tar che ha bocciato le nomine di cinque direttori stranieri e la misura che ripristina i poteri dell'Anac dopo che con un tratto di penna erano stati cancellati dal nuovo Codice Appalti. Queste le principali novità del provvedimento aprovato con doppio voto di fiducia alla Camera e a palazzo Madama.

CORREZIONE DA 3,4 MILIARDI: il governo corregge il deficit per 3,4 miliardi, lo 0,2% del Pil.

WEB TAX: arriva in Italia una web tax transitoria. Si tratta di un meccanismo per un accordo preventivo rafforzato tra le multinazionali del web e il Fisco. Si applica a tutti i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro.

VOUCHER: al posto dei vecchi voucher arrivano i libretti famiglia e il 'contratto di prestazione occasionale' ma con dei paletti: i contratti potranno essere utilizzati dalle imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato con una retribuzione oraria di 9 euro ed entro un tetto unico di 5mila euro complessivi. Per le famiglie arriva un libretto nominativo prefinanziato con buoni da 10 euro.

ANTICIPO STERILIZZAZIONE CLAUSOLE: si anticipa la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su Iva e accise previste nel triennio 2018-2020.

RIMBORSI IVA SPRINT: riduzione da 90 a 65 giorni dei tempi dei rimborsi evitando il passaggio intermedio attraverso gli agenti della riscossione.

ALLARGAMENTO SPLIT PAYMENT: dal 1 luglio lo split payment si applica a tutte le società della pubblica amministrazione e alle società quotate nel Ftse-Mib. Nulla di fatto per l'esclusione dei professionisti.

ADDIO STUDI SETTORE: addio agli studi di settore che lasciano il posto agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Si prevede un regime premiale crescente in base al grado di compliance delle partite Iva misurato su una scala da 1 a 10.

SALVA-MUSEI: dopo la bocciatura da parte del Tar del Lazio delle nomine dei cinque direttori straniei dei musei arriva una norma che di fatto supera la sentenza. Viene chiarito che i musei non rientrano tra i soggetti di interesse nazionale che non possono avere un dirigente straniero.

TAGLI AI MINISTERI: i tagli per circa 500 milioni alla spesa dei ministeri per il 2017.

TASSA SOGGIORNO: anche per gli affitti brevi arriva la tassa di soggiorno. La dovranno far pagare ai loro ospiti anche i portali online come Airbnb e Booking. I Comuni potranno anche deliberare un aumento.

AUMENTO ACCISE SUI TABACCHI: le tasse sui tabacchi dovranno essere riviste in modo da assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018. Sarà un decreto ministeriale a fissare la variazione dell'accisa.

TASSA AIRBNB: sugli affitti brevi viene introdotta una cedolare secca con aliquota al 21%. I portali online internazionali, come Airbnb, anche se privi di stabile organizzazione in Italia, dovranno agire come sostituti d'imposta e nominare un rappresentante fiscale per la riscossione. Agli affitti brevi verà applicta anche la tassa di soggiorno.

STADI: nei nuovi stadi o in quelli in ristrutturazione sarà possibile realizzare strutture 'con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva purché non residenziale, compresi alloggi per gli atleti e per i dipendenti della società sportiva che li utilizza, nei limiti del 20% della superficie utile.

ANAS-FS: la fusione tra Anas ed FS dovrà avvenire con il trasferimento delle quote azionarie entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni previste nel decreto, tra cui il perfezionamento del contratto di programma tra lo Stato e Anas. Il ministro dell'Economia dovrà verficare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica 'rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea'.

FONDO TERREMOTO: stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Istituito poi un Fondo finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI TRIBUTARIE: diventa possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Basterà pagare gli importi indicati nell'atto impugnato in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Si potranno definire i ricorsi notificati alla controparte entro il 24 aprile 2017.

ADDIO MONETINE 1-2 CENT: addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Dal 2018 sarà sospeso il conio da parte dell'Italia, ma quelle in circolazione continueranno comunque ad essere accettate.

DIETROFRONT SU FLIXIBUS: ritornano gli stacoli all'attività della società di trasporto low cost che sembravano essere stati superati. Si torna in pratica alle disposizioni previste dal Milleproroghe che prevedevano delle limitazioni all'accesso al mercato.

MENSE BIO: arrivano le mense biologiche certificate nelle scuole. Viene istituito un fondo per ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di informazione e promozione.

TEATRO ELISEO: raddoppiano da 2 a 4 milioni di euro i fondi per il Teatro Eliseo di Roma per gli anni 2017 e 2018.

RYDER CUP, GARANZIA STATO FINO 97 MLN: una garanzia dello Stato fino a 97 milioni di euro per il progetto Ryder Cup 2022, la prestigiosa competizione internazionale di golf.

RIVOLUZIONE EDICOLE: si anticipano in parte le norme attuative della delega sull'editoria che faticano a decollare. Arriva la semplificazione del processo di apertura di nuovi punti vendita (per cui basta la segnalazione di inizio attiva) e si rimuovono gli ostacoli che non consentono di ampliare le categorie merceologiche che possono essere vendute dai giornalai. Confermate le sanzioni per chi viola le norme.

ANTICIPO TAGLIO SLOT MACHINE: le slot machine saranno ridotte del 34% entro il 2018 e il taglio avverrà in due step: entro la fine del 2017 le macchinette saranno ridotte di circa il 15% (345mila) e il restante 19% (265mila) al 30 aprile 2018. Maxisanzione da 10mila euro ad apparecchio.

RADDOPPIA TASSA FORTUNA: raddoppia al 12% la tassa sulla fortuna, il prelievo sulla parte della vincita eccedente i 500 euro, e scatterà dal primo ottobre 2017. Inoltre, sale dal 6% all'8% il prelievo sulle vincite al Lotto mentre il Prelievo erariale unico sulle slot passa dal 17,5 al 19% e quello sulle videolotterie dal 5,5 al 6%.

PRESTITO PONTE ALITALIA: il decreto con il prestito ponte per Alitalia entra in Manovra. Previsto un finanziamento di 600 milioni di euro della durata di sei mesi.

RIPRISTINATI POTERI ANAC: è stato ripristinato il potere dell'Anac, che era stato cancellato dal correttivo sul codice degli appalti, di intervenire prima della magistratura in caso di gravi irregolarità.

FONDI PROVINCE: arrivano 175 milioni di euro in più nel 2017 per le province con fondi per la manutenzione delle strade e per l'edilizia scolastica.

STRETTA FURBETTI BUS: arriva una stretta per i furbetti che non pagano il biglietto di bus e metropolitane.

RIMBORSO BIGLIETTO SE BUS IN RITARDO: arriva il rimborso totale del biglietto se l'autobus ritarda, con eccezione per scioperi, calamità naturali o emergenze imprevedibili.

SI ALLENTA STRETTA ACE: si allenta la stretta sull'Aiuto alla crescita economica.

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI: scende da 15.000 a 5.000 euro il tetto sotto il quale la compensazione può avvenire senza il visto di conformità. Imprese e professionisti in debito con l'Erario potranno compensare questi importi con i crediti vantati nei confronti della Pa anche per il 2017.

LIMITI PIU' ELASTICI PER I PIGNORAMENTI: arrivano limiti più elastici per il pignoramento delle seconde case e degli altri immobili di proprietà del contribuente in debito con lo Stato.

PROROGA DIRIGENTI AGENZIE FISCALI: un'ulteriore proroga per i dirigenti delle Agenzie fiscali. Il termine precedente era stato fissato al 30 settembre 2017.