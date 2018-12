Adler Group verso il Borgo 4.0. A Napoli sbarcano i Cavalieri dell'Innovazione

L’investimento in innovazione tecnologica al servizio della componentistica automotive da parte del Gruppo Adler prosegue su scala internazionale. Dopo l’avvio -lo scorso 8 novembre a Tel Aviv- della collaborazione fra il la holding leader nel comparto automotive e la Israel Innovation Authority, il 18 e 19 dicembre si riuniranno a Napoli i Cavalieri dell’Innovazione. Si tratta di un gruppo di esperti provenienti da Israele, Italia, Cina e Stati Uniti riunito da AdlerInlight, l’Osservatorio Tecnologico nato lo scorso novembre a Tel Aviv, dalla fusione della israeliana Inlight di Roberta Anati con il Gruppo Adler di Paolo Scudieri (nella foto), da qualche settimana presidente di Anfia, l’associazione della filiera dell’industria automobilistica. Scopo di Adler Inlight è quello permettere all’industria italiana di accedere alle migliori innovazioni tecnologiche e ai migliori talenti nazionali e internazionali, lavorando per lo sviluppo di progetti altamente innovativi legati al territorio, in primis il Borgo 4.0, che nascerà in Campania.

I principali settori cui appartengono le competenze che i Cavalieri dell’Innovazione metteranno a disposizione degli attori coinvolti nel progetto Borgo 4.0, voluto e promosso dalla Regione Campania, l’automotive e l’aeronautica; l’architettura delle infrastrutture, della tecnologia e delle telecomunicazioni; cybersecurity; project management e finanza di progetti; comunicazione; guida autonoma e mobilità ecologica, integrazione tecnologica, sviluppo di architetture tecnologiche complesse.

I componenti del team sono talenti scelti per la loro expertise e le esperienze professionali di altissimo livello. Tra questi: Ehud Schneorson (Israele, Cyber Security and managing director Bloomberg Capital), Uzi Garty (Israele), Doron Tsuberi (Israele, fondatore di Self Driving Cars), Lou Tik (Cina/Italia, imprenditore nel settore della mobilità connessa), Sam Kashi (Usa, imprenditore nel settore delle fibre ottiche e tecnologie di monitoraggio nell’energia e nelle infrastrutture), Federico Lembo (Italia, settore comunicazione, arte e cultura), Roberto Manzi (Italia, risorse umane e digitalizzazione), Raffaella Di Sipio (Italia, Energia ed energie rinnovabili).

Il progetto Borgo 4.0 prevede di trasformare un’area della Campania -in fase di individuazione- in un laboratorio per le tecnologie di mobilità intelligente, con auto a guida autonoma e sistemi di rilievo e monitoraggio in tempo reale. “Abbiamo aderito regionale Campania 2020 rispondendo ai criteri individuati dal progetto. L’obiettivo è realizzare un centro di sperimentazione tecnologica di livello nazionale altamente innovativo

Il Gruppo Adler, guidato da Paolo Scudieri e leader mondiale nella componentistica automotive, dà così seguito all’accordo che rientra nell’ambito del programma MNC Global Enterprise Collaboration del governo israeliano attivo dal 2005. L’accordo è stato sottoscritto a Tel Aviv lo scorso 8 novembre con l’Autorità nazionale per l’innovazione tecnologica di Israele, attraverso la AdlerInlight, capitanata da Roberta Anati”.