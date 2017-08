Aedes Siiq, i ricavi salgono del 7%. Scende l'utile netto

Aedes Siiq: scende a 3,2 mln utile netto I sem 2017, +7% ricavi

Aedes Siiq ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto in calo a 3,2 milioni di euro da 17,2 milioni di un anno fa, per minori rivalutazioni a fair value, come spiegato in una nota. I ricavi da affitti sono saliti del 29% a 8,5 milioni (6,6 mln un anno fa), con i ricavi totali pari a 9,3 mln (+7%). L'Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 e' pari a 195,6 mln (150,6 mln al 31 dicembre 2017), con il Patrimonio netto consolidato pari a 306,2 milioni rispetto a 303,4 milioni al 31 dicembre 2016, con una variazione positiva di 2,8 milioni principalmente ascrivibile al risultato di periodo.

Al 30 giugno 2017 il patrimonio immobiliare di proprieta' del Gruppo Aedes, pro-quota, si e' attestato a un valore di mercato pari a 545,2 milioni di euro, inclusa la quota di competenza di immobili posseduti da partecipate non di controllo e da fondi immobiliari, in aumento del 9% circa rispetto ai dati del 31 dicembre 2016 (501 milioni). Il Gav (Gross asset value) consolidato, pari a 448,8 milioni, e' aumentato rispetto al 31 dicembre 2016 di 50,2 milioni, di cui 7,2 milioni a parita' di perimetro (like for like) e 43 milioni per acquisti netti. In virtu' degli acquisti effettuati nel primo semestre 2017, il gruppo ha in essere contratti di affitto per complessivi 18 milioni di euro su base annua. Per quanto riguarda il Nav al 30 giugno 2017 a valori correnti e' pari a 311,4 milioni, incluso il pro quota di patrimonio netto detenuto tramite joint ventures, fondi immobiliari e societa' collegate, tenendo in considerazione il valore di mercato degli immobili da queste posseduti. Per quanto riguarda il resto dell'anno, si specifica in una nota, 'nel secondo semestre 2017, Aedes Siiq continuera' il rafforzamento del portafoglio immobiliare a reddito sia acquisendo nuovi portafogli con rendimenti adeguati alla struttura di una Siiq, sia con l'avanzamento dei progetti di sviluppo destinati a realizzare nuovi immobili a reddito, entrambe le azioni svolte in coerenza con il rifinanziamento del portafoglio immobiliare per allungare la duration dell'indebitamento. Il management manterra' la massima attenzione alle opportunita' offerte dal mercato per l'ulteriore crescita del gruppo'.