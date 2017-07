Aerei, le compagnie restringono lo spazio dei sedili

Verso lo stop alla "furbata" di molte compagnie aeree. La Federal Aviation Administration sta per arrestare la tendenza a stipare i passeggeri degli aerei in sedili sempre più stretti. Il Flyers Rights, associazione della Florida che si batte per i diritti dei viaggiatori, ha ottenuto - si legge sul sito de La Stampa - da una corte d’appello di obbligare la Faa a rivalutare una sua decisione in materia nella quale le regole per i sedili erano valutate solo sulla base del comfort del passeggero e non sui pericoli che il ridotto spazio tra una fila e l’altra rappresenta per salute e sicurezza.



La distanza fra un sedile e l’altro è talmente ridotta che sugli aerei si verificano sovente liti tra i passeggeri, anche a causa di un nuovo dispositivo tascabile che impedisce allo schienale di fronte di essere abbassato. Il «Knee defender» si acquista per 21 dollari ed è diventato molto popolare, ma alcuni aerei sono stati costretti ad atterraggi di emergenza per gli scontri che ha causato tra chi voleva trovare un po’ più di spazio per sé reclinando il sedile e chi voleva salvare le proprie ginocchia dall’invadenza dei compagni di viaggio.



La Faa dovrà pronunciarsi entro il 26 febbraio del prossimo anno e la decisione potrebbe ridare ai viaggi in aereo un po’ del piacere perduto da tempo. La decisione riguarderà solo le leggi Usa, ovviamente, ma avrà ripercussioni in tutto il mondo. Lo spazio disponibile, in media 75 cm per 43 a persona, è già inferiore a quello stabilito dall'Ue per il trasporto del bestiame e bisogna impedire che scenda ancora di più.