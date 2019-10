Affitti: cedolare secca resta al 10%. Manovra, il Governo ritrova l'intesa

Neutralizzato l'aumento della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Canone che resterà al 10% (e non saliRà al 12,5%). La sconfitta in Umbria di Pd e M5S sortisce subito i propri effetti sul cantiere della legge di bilancio che il governo ha deciso di riaprire, senza toccare i saldi come intimato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, prima che la manovra arrivi in Parlamento. Sbarco previsto per venerdì, ma che potrebbe slittare la prossima settimana, con le audizioni alle Camere dello stesso numero uno del Mef che potrebbero svolgersi già mercoledì prossimo.



Mentre Confindustria e sindacati lanciano un appello al Governo perché si metta fine all’incertezza sulla prossima legge di bilancio (molte le voci dissonanti, in particolar modo da M5S e Italia Viva), la maggioranza ha ritrovato l’unità in un vertice per concordare gli ultimi dettagli riguardanti il Ddl sulla manovra. Da Palazzo Chigi filtra che le forze politiche hanno raggiunto l’intesa “per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali”. Comprese la tassa sulla plastica e la sugar tax, ma anche i 140 milioni in più per industria 4.0, provvedimento caro a Confindustria che anche oggi il presidente di Viale dell’Astronomia è tornato a richiedere a gran voce.





Il Governo si è aggiornato a domani con un’altra riunione per l’approvazione finale e per concordare l’invio del testo al Parlamento. E non è escluso che, dopo l'intervento sulla cedolare secca, la maggioranza possa spingere ancora per allegerire la gamma degli interventi previsti sotto forma di nuove tasse o balzelli fiscali, a partire dalle partite Iva.

"Siamo a lavoro per individuare i 100 milioni necessari per confermare il regime agevolato per le partite Iva fino a 65 mila euro, eliminando tutti i vincoli. La maggioranza ha condiviso questa sollecitazione del M5S", ha spiegato infatti il vice ministro dell'Economia Laura Castelli, presente al vertice.

Oltre alla Castelli che ha fatto sapere anche "non verrà introdotta nessuna tassa sulle sigarette elettroniche" (prevista nelle bozze del decreto legge fiscale, poi rinviata al Ddl bilancio) e al premier Giuseppe Conte, affiancato da Gualtieri, alla riunione hanno partecipato il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Per il Pd sono stati presenti Dario Franceschini e il viceministro al Mef Antonio Misiani. Per Leu Roberto Speranza e la capogruppo al Senato Loredana De Petris. Italia viva è stata rappresentata da Teresa Bellanova e dal vicecapogruppo Luigi Marattin.



La misura sulla cedolare secca, su cui anche oggi è tornata a sparare la Lega per bocca del senatore Roberto Calderoli, è stata introdotta dal governo Letta nel 2013 con un decreto legislativo, misura che ha previsto che per i contratti a canone concordato ci fosse un regime di aliquota ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Regime poi prorogato dalla legge di bilancio 2018 di altri 2 anni (2018 e 2019).

Il prossimo anno, quindi, sarebbe dovuta scattare quindi l’aliquota al 15%. Passaggio, che secondo quanto spiegato da Gualtieri, solo un intervento del governo ha permesso di neutralizzare l'aumento, rendendo strutturale un incremento ma solo parziale al 12,5%.



“Questa misura va vista con più attenzione. In realtà, l’aliquota del 10% era temporanea ed era destinata a risalire al 15%. Con il nostro intervento invece la rendiamo strutturale al 12,5%. A ben vedere quindi si tratta di una riduzione e non di un aumento di tasse”, aveva infatti spiegato il numero uno del Tesoro.