Africa, boom dell'internet mobile. Un mercato immenso, con lo zampino cinese

La tecnologia 5G è da tempo al centro dell’interesse degli investitori, ma c’è una parte del mondo dove ancora si guarda con attenzione all’avvento del 4G: è l’Africa. Nel continente solo il 4% dei clienti mobile ha il 4G, mentre il 44% continua ad usare il 3G, e per accelerare la transizione gli operatori di telefonia mobile come Airtel e MTN stanno offrendo smartphone low-cost a 20 dollari, progettati specificamente per il mercato africano.

UN MERCATO IMMENSO

Le potenzialità di questo mercato sono immense: come spiega una nota a cura di Erik Renander, gestore del fondo HI EMIM Africa di Hedge Invest Sgr, in Nigeria sul solo sito di ecommerce Jumia le vendite di smartphone sono cresciute del 500% dal 2014 al 2018. I principali venditori sono marchi low-cost cinesi come Fero, Tecno e Infinix.

UN TEMA SOTTOSTIMATO

Secondo Renander, la combinazione di crescita della clientela mobile, aumento della diffusione di smartphone e sviluppo delle funzionalità online come i pagamenti via cellulare e i servizi di streaming porterà a un’esplosione dell’uso della connessione dati negli anni futuri. “È un tema molto avvincente sul lungo termine, che a nostro avviso è sottostimato dal mercato”, sottolinea il gestore.

IL CASO AIRTEL

Tra le società da tenere d’occhio Renander cita Airtel Africa, una realtà “con ottime prospettive di crescita nel lungo termine”. Di recente Bharti Airtel ha avviato la quotazione del suo business africano con operatività in 14 paesi sulla Borsa di Londra. Airtel Africa ha 99 milioni di clienti mobile e una capitalizzazione di 3 miliardi di euro.

POTENZIALITÀ INESPLORATE

Nei prossimi 5 anni, sottolinea il gestore, “il numero di persone che utilizzano attivamente una connessione dati dovrebbe crescere del 60%, mentre la quantità di utenti che effettuano pagamenti via cellulare dovrebbe raddoppiare. In alcuni Paesi, come il Kenya, il 60% dei clienti di telefonia mobile effettua già pagamenti tramite questo canale. L’Arpu (Average revenue per user) mensile del mercato è di 6 dollari, rispetto ai 3 dollari di Airtel”.

VALORE NEI SETTORI CICLICI

A giudizio di Renander, si trova molto valore “anche nei settori ciclici africani, come per esempio il mining, l’energy, il bancario, il real estate e le costruzioni”. Tuttavia, precisa il gestore, “ultimamente abbiamo ridotto molte di queste posizioni nel nostro fondo HI EMIM Africa, mentre stiamo dando sempre più peso ai trend tecnologici africani di lungo termine, come appunto il crescente utilizzo di dati mobile, pagamenti via cellulare, media online e retail via internet”. Il fondo mantiene le sue posizioni su Naspers, Safaricom e Discovery Insurance, e ne ha aggiunte su Multichoice (media), Jumia (internet retail), Mix Telematics e Airtel Africa (operatore mobile).