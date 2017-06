Agenzia Entrate, Ruffini direttore. Orlandi non accetta incarico al ministero

Ernesto Maria Ruffini èil nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate. Lo ha nominato il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni (espresso nella seduta dell'8 giugno scorso). La nomina passa ora al vaglio della Corte dei Conti. Ruffini subentra a Rossella Orlandi, il cui incarico e' in scadenza il 12 giugno.



Soprannominata Lady Fisco, Orlandi decide di rimanere all'Agenzie delle Entrate, dove lavora da oltre 30 anni. Avrà un incarico al Territorio, come spiega Repubblica.



Orlandi è stata la prima donna a diventare capo di un'amministrazione così importante e in pochi anni è divenuta il simbolo della lotta all'evasione fiscale. Ma ha rifiutato di andare al ministero dell'Economia come consulente per la lotta all'evasione fiscale. Una decisione presa dopo le frequenti tensioni con il governo.