Italia paradiso fiscale per sportivi. Ecco le agevolazioni per il 2020

Messi e Guardiola in Italia? Una stella dell’NBA per l’Armani? Se la valutazione dovesse essere fatta solo dal punto di vista fiscale questo è il momento migliore per i ricchi protagonisti mondiali del mondo dello sport per recarsi nel nostro paese.

Il 2020 sarà l’anno in cui l’Italia diventerà un vero e proprio paradiso fiscale per gli sportivi e per tutti coloro che rientrano nei benefici previsti dalla agevolazione introdotta con l’adozione del Decreto Crescita.

La convenienza fiscale risiede nella previsione di detassazione del reddito imponibile del 50% per 5 anni per tutti i soggetti ricadenti nelle categorie indicate dal Decreto che decidano di spostare la propria residenza in Italia per almeno un biennio dopo aver passato almeno gli ultimi 2 anni all’estero.

L’agevolazione riguarda differenti categorie professionali, ma balza all’evidenza il vantaggio che il mondo dello sport professionistico può trarre da tale disciplina normativa.

L’agevolazione sarà in vigore dal 1 Gennaio 2020 e non è l’unico plus di cui potranno godere coloro che decidono di abbracciare il nostro Paese; infatti per i redditi prodotti all’estero, si pensi ai ricchi contratti di sponsorizzazione che molti sottoscrivono, i beneficiari della agevolazione su citata potranno decidere di pagare un’imposta forfettaria di 100 mila euro l’anno.

Ovviamente per poter fruire di tali agevolazioni, l’attività lavorativa prevalente dovrà essere svolta in Italia.

Cambia il rapporto di costo lordo del personale anche per le società; queste ultime infatti, se dal prossimo 1 gennaio decideranno di avvalersi delle prestazioni professionali di soggetti ricadenti nelle fattispecie su indicate avranno uno sconto sullo stipendio lordo pari circa al 50%.

Sognare per sportivi e non è lecito, oggi è anche un po' più conveniente.