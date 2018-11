Agrievolution, il roadshow di Bayer sul futuro dell'agricoltura in Italia

Al via il primo grande roadshow organizzato da Bayer sull’agricoltura di oggi, e soprattutto di domani, che toccherà alcune zone con forte vocazione agricola in giro per l’Italia.

Un importante occasione per parlare dell’agricoltura di prossima generazione e discutere insieme delle opportunità che questo settore ha davanti a sè. Un futuro di grandi sfide, che dovranno essere affrontate con l’innovazione preservando la biodiversità dei prodotti tipici di cui l’Italia è ricca.

Agrievolution è un tour che si terrà presso i musei agricoli italiani durante i quali autorevoli relatori dialogheranno con docenti universitari, giornalisti, agricoltori, associazioni e istituzioni locali su temi di interesse e attualità come le new breeding techniques, il genome editing, la trasformazione digitale.

I relatori di Agrievolution sono:

Antonio Pascale – Scrittore, giornalista e ispettore del Ministero per le Politiche Agricole

Chiara Tonelli, Presidente del comitato scientifico Fondazione Umberto Veronesi e professoressa di genetica all’Universita' degli Studi di Milano

Roberto Confalonieri, Professore di agronomia e sistemi culturali Università di Milano e fondatore e responsabile di Cassandra lab.;

Ai relatori si aggiungeranno testimonianze locali.

A moderare il dibattito: Chiara Albicocco, giornalista scientifica.

Il primo incontro si terrà oggi in Emilia Romagna, seguiranno poi Toscana, Campania, Veneto, Puglia, Piemonte, Sicilia, Lazio, Lombardia.

Agrievolution, un nome evocativo ed esplicativo, che racchiude in un’unica parola: agricoltura, evoluzione e futuro