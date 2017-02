AIME - Imprenditori Europei: nuovo settore per l’internazionalizzazione

Fausto de Angeli con il direttore di AIME Gianni Lucchina

L’Associazione Imprenditori Europei (AIME) inaugura il nuovo settore per l’internazionalizzazione delle imprese, di cui è responsabile l’avv. Fausto de Angelis, grazie alla sua vasta esperienza in materia, maturata in oltre 13 anni come dirigente della Whirlpool e Director EMEA Legal Affairs Government Relations.

L’associazione AIME ha tra i propri obiettivi quello di riconoscere, aggregare e sostenere l’eccellenza imprenditoriale, in particolare quella che nasce dalla capacità di reinterpretare in chiave moderna le arti e i mestieri della tradizione agricola, artigiana, manifatturiera e mercantile. Ha sede legale a Varese e unità locali in diverse aree della Lombardia: Bergamo, Cremqona, Lecco, Brescia. Presto sarà a Milano e in altre regioni italiane.

L'ASSOCIAZIONE AIME E' APERTA A IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

L’Associazione Imprenditori Europei (AIME) è un’associazione volontaria tra imprenditori, senza scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale, fondata nel 2014. Possono aderire ad AIME tutti gli imprenditori, a prescindere dal settore economico di appartenenza, dalla forma giuridica dell’impresa e dalle dimensioni aziendali.

Dopo la costituzione delle prime aree di rappresentanza di Aime (nei settori Commercio, Artigianato, Agroalimentare, I.C.T, Fashion, Green Planet, Sport & Impresa) prende il via con il 2017 l’Ufficio per l’Internazionalizzazione delle imprese, un ufficio strategico per il futuro sviluppo del territorio. «Si tratta di un altro nuovo passaggio importante per la struttura dell’associazione, ma è solo il primo di molte novità nell’anno» dichiara il direttore di AIME, Gianni Lucchina.

IL PRESIDENTE DI AIME PROMUOVE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

«Questo è un settore particolarmente importante, in cui crediamo molto» ha sottolineato il presidente di Aime, Armando de Falco. «Quella dell’internazionalizzazione è una delle vision della nostra associazione, e abbiamo voluto scegliere per questo settore una persona che ha lavorato in multinazionali importanti, ma che può accompagnare anche le piccole e medie imprese che si relazionano con noi».

Fausto de Angeli è un avvocato d’affari che ha maturato una vasta esperienza in mercati particolarmente complessi, come USA, Ucraina, Emirati Arabi, Iran e paesi del Nord Africa, occupandosi di diritto societario e del lavoro. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, si è specializzato in business law alla Harvard Law School e in strategia alla Sda della Bocconi.

I VALORI DI AIME NEL MONDO DI OGGI

«I valori che Aime sta portando avanti sono valori che nel mondo del business di oggi condivido in pieno: un rapporto snello e diretto tra la struttura e l’impresa» ci conferma l'avv. de Angeli. «Essere veloci è la chiave del successo delle imprese. La domanda del mercato interno non può più bastare per fare crescere le imprese, anzi nemmeno per farle sopravvivere. Sbarcare sui mercati internazionali è importante. Il nostro team può portare quell’esperienza diretta e quella conoscenza che può infondere coraggio ai nostri imprenditori. Andare all’estero può costituire un rischio, che però può essere affrontato tranquillamente con il nostro aiuto».

Nell'ambito della struttura per l'Internazionalizzane di AIME, il dott. Carlo Vasoli, insieme alla struttura DMTV studio legale associato, collabora ai progetti in stretta sintonia con l'avv. de Angelis. Carlo Vasoli, praticamente da sempre, si occupa di strategie e reti di vendita finalizzate sia all'esportazione, sia alla vera e propria internazionalizzazione, prima come dirigente d'azienda e da vent'anni come libero professionista.

COMPETENZE E RETI DI CONTATTI

«Uno sguardo alle problematiche aziendali e allo sviluppo sui mercati esteri basato sulle competenze e le reti di contatti sviluppati negli anni sono la base di un'efficace collaborazione con i propri clienti» afferma Vasoli. «Nell'ambito della attività del gruppo di internazionalizzazione di AIME, in questi primi tempi è stata realizzato il quadro delle competenze professionali, e delle aree geografiche di principale competenza in particolare».

Carlo Vasoli e lo studio legale de Masi Taddei Vasoli si dedicano prevalentemente, ma non solo, ad assistere quelle aziende che mirino ad espandersi nel Sud Est asiatico, ai mercati di nuovo sviluppo o possibile ripresa, come quello iraniano, e a mercati di Paesi più prossimi all'Italia, che offrono nuove ed interessanti opportunità, come quello maltese. In queste aree geografiche DMTV dispone di uffici e propria organizzazione.