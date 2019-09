Air France al riassetto, arriva Vanovremeir

Riassetto al vertice di Air France. Stefan Vanovermeir è il nuovo Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean.

Vanovermeir, scrive il Messaggero, sostituisce Jérôme Salemi che ha assunto l'incarico di VP Sales Policies di Air France-KLM presso la sede di Parigi.Francese 46 anni, Stefan Vanovermeir è in Air France dal 1999, ha ricoperto all'inizio della sua carriera incarichi nei settori Revenue Management, Distribuzione e Pricing. Dal 2005 al 2007 è stato Direttore Commerciale in Corea per poi ritornare in Asia nel 2015 come Direttore Generale Air France-KLM per il Giappone, la Corea e la Nuova Caledonia.