Air France, eliminare 210 mln di oggetti di plastica monouso entro fine 2019

È arrivata la fine per posate, tazze, palette per girare le bevande ecc. di plastica. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, sul volo AF378 da Parigi-Charles de Gaulle a Detroit, ai passeggeri sono stati offerti prodotti realizzati con materiali a base biologica invece di articoli in plastica monouso solitamente distribuiti a bordo, in linea con le regole della compagnia aerea e le norme sanitarie.

Air France ha annunciato di voler di eliminare 210 milioni di oggetti in plastica monouso, equiparabili a 1.300 tonnellate, entro la fine del 2019 su tutti i voli, sostituendoli con oggetti sostenibili.

Ciò significa che:

• 100 milioni di bicchieri di plastica verranno sostituiti con bicchieri di carta;

• 85 milioni di posate di plastica verranno sostituite con prodotti ed imballaggi realizzati con materiali a base biologica;

• 25 milioni di bastoncini in plastica per mescolare il caffè verranno sostituiti con palette in legno;

• Da novembre 2018, Air France ha sostituito il vassoio e il set di posate utilizzati per il secondo pasto sui voli a lungo raggio con la "BON APPETIT" bag.

• Dal 2015, Air France non fornisce più cannucce di plastica a bordo, con una riduzione di 1,3 milioni di articoli in plastica

Una vetrina per il futuro del trasporto aereo

Il volo AF378 del 5 giugno da Parigi a Detroit è stata la prima tratta operata con il Boeing 787-9, l’aeromobile di ultima generazione entrato a far parte della flotta Air France, il Dreamliner offre un gran numero di vantaggi operativi, tra cui il 20% di consumo di carburante in meno rispetto agli aeromobili utilizzati finora e una riduzione significativa del rumore.

I piloti ottimizzeranno le rotte di volo in base alle condizioni meteorologiche e al peso dell'aeromobile. Queste tecniche di eco-pilotaggio permetteranno di mantenere il consumo di carburante a circa 2,7 litri per passeggero per 100 km.

Air France per l'ambiente: un'ambizione, un impegno e risultati concreti

Air France si impegna a ridurre il proprio impatto ecologico per offrire ai propri clienti un'esperienza di viaggio eco-sostenibile ed ad agire quotidianamente per limitare l'impatto delle proprie attività operative.

La compagnia si è posta tre obiettivi principali per rispondere a questa sfida:

1. Ridurre e compensare le emissioni di CO2;

2. Ridurre, riciclare e riqualificare i propri rifiuti;

3. Ridurre l’inquinamento acustico.

Le azioni condotte dal gruppo Air France dal 2011 hanno già permesso di ridurre del 20% le emissioni di CO2 per passeggero e potrà raggiungere così l'obiettivo posto per il 2020 con due anni di anticipo.