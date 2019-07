Air France-Klm sigla un impegno per 60 nuovi Airbus A220

Air France-Klm sigla un impegno per 60 Airbus A220

Il gruppo Air France-Klm ha siglato una Lettera d’Intenti (MoU – Memorandum of Understanding) per 60 aeromobili A220-300 con l’obiettivo di ammodernare la propria flotta. Lo annuncia una nota. Con l'acquisto dell'aeromobile a corridoio singolo più efficiente e innovativo del settore, il vettore beneficerà di una significativa riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 della propria flotta. Questi A220 saranno operati da Air France. L'A220 è l'unico aeromobile progettato appositamente per il segmento da 100 a 150 posti.

Questo aeromobile offre un’imbattibile efficienza nei consumi di carburante e un livello di comfort dei passeggeri degno di un widebody. L'A220 combina aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e motori Pratt & Whitney PW1500G di ultima generazione, che consentono di ridurre i consumi di carburante di almeno il 20% per poltrona rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L'A220 offre le stesse prestazioni degli aeromobili a corridoio singolo più grandi. Air France gestisce attualmente una flotta Airbus di 144 aeromobili. Con un portafoglio ordini di 551 aeromobili alla fine di giugno 2019, l’A220 ha tutte le qualità per conquistare un'ampia quota del mercato degli aeromobili da 100 a 150 posti, che si stima rappresenti 7.000 aeromobili nei prossimi 20 anni.