Air France-KLM inaugura i nuovi uffici a Milano

Air France-KLM inaugura la nuova sede milanese in via Battistotti Sassi, 11, a metà strada tra il centro città e l'aeroporto di Milano Linate.

Un grande open space su un unico piano con spazi moderni e funzionali, pensato per riunire i 40 professionisti impegnati nelle principali attività commerciali verso i clienti corporate e trade del Gruppo. La nuova sede milanese di Air France-KLM, collocata in una posizione strategica a due passi dall'aeroporto di Linate, si presenta come un luogo confortevole per i propri dipendenti e riporta il Gruppo nel cuore della capitale economico-finanziaria d'Italia, dopo anni di residenza a Segrate.

Pieter Elbers, CEO di KLM, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: "Siamo molto lieti di presentare la sede milanese di Air France-KLM che, con il nostro partner Delta, sta investendo sempre di più sul mercato italiano, ad oggi il terzo in Europa. I nuovi uffici testimoniano il cambiamento che sta avvenendo all'interno del Gruppo e portano una nuova ondata di modernità e comfort, non solo per il team che vi lavora. Siamo felici di tornare all'interno del tessuto urbano di Milano, città che, oggi più che mai, esercita una grande attività, sia per il mercato del business, sia per quello turistico. La nuova sede si trova vicino all'aeroporto di Linate, è molto ben collegata alla rete di trasporti pubblici di Milano e vicina alle principali arterie della capitale lombarda. Questa nuova posizione ci porta più vicini ai nostri clienti e ai nostri partner e garantisce un ambiente di lavoro, per i nostri dipendenti, molto più efficiente con alcune importanti novità in termini di spazi in condivisione, trasversalità e convivialità".

I nuovi uffici offrono un'organizzazione degli spazi innovativa, con locali ampi e luminosi che consentono di svolgere le proprie mansioni in maniera efficace: i dipendenti non hanno una postazione assegnata ma, a seconda delle necessità, possono collocarsi in una delle numerose zone silenziose per concentrarsi nel lavoro o possono concedersi una pausa insieme ai colleghi in uno degli spazi dedicati allo svago.

I collegamenti con i mezzi pubblici consentono al personale di raggiungere la nuova sede in tempi rapidi, senza l'utilizzo della propria auto, sposando così uno stile di vita eco-sostenibile coerente con le strategie del Gruppo.

Air France-KLM, in Italia, opera da e per 12 aeroporti per un totale di 115 dipendenti, di cui 40 a Milano. L'area milanese, con 15 voli al giorno in partenza dagli aeroporti di Linate e Malpensa, rappresenta per il Gruppo quasi il 30% del fatturato in Italia. Nell'estate del 2019, Air France aumenterà a sei i collegamenti giornalieri tra Milano Malpensa e Parigi Charles de Gaulle.