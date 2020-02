Air Italy, rumors: 200 milioni di perdita. A un passo dalla liquidazione

Air Italy, la ex Meridiana, a un passo dalla liquidazione. Secondo quanto scrive Repubblica la compagnia controllata dall’Aga Khan che nel capitale ha anche Qatar Airways al 49% ha chiuso in pesante perdita l’esercizio 2019, un rosso che secondo le indiscrezioni potrebbe essere di 200 milioni di euro, e ha convocato i soci per un’assemblea che sul tavolo potrebbe avere anche l’ipotesi dell’arrivo dei commissari. La strada per il rilancio è stretta.



Secondo quanto ricostruisce infatti il quotidiano del gruppo Gedi, l'Aga Khan, dopo aver bruciato negli anni scorsi diverse centinaia di milioni per tenere viva la ex-Meridiana (che perdeva molto meno dell'erede), avrebbe posto un limite ai quattrini che è disposto a spendere e ha chiesto a Qatar di cercare nuovi soci da far entrare nel capitale. La ricerca, però, non è andata a buon fine.



Qatar Airways avrebbe in teoria i mezzi per sostenere la società. Ma per le leggi Ue non può salire oltre il 49% di Air Italy, che ha 1.200 dipendenti. E così, salvo l'arrivo a sorpresa di salvatori dell'ultima ora, domani potrebbe essere decretata la liquidazione con la nomina di due commissari.