Air Liquide Italia SpA: Gian Luca Cremonesi eletto presidente

L’Assemblea dei Soci di Air Liquide Italia ha nominato, lo scorso 24 maggio, Gian Luca Cremonesi Presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo in questa carica a Maurizio Scarpa, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi 10 anni.

Nato a Vaprio d’Adda nel 1960, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, Gian Luca Cremonesi entra a far parte del Gruppo Air Liquide nel 1999, occupandosi dell’attività commerciale della Business Line Large Industries di Air Liquide Italia. In questa posizione, contribuisce con il suo team alla firma di alcuni importanti accordi commerciali, fino ad assumere la Direzione della Business Line Large Industries nel 2007.

Ad aprile 2015 diventa membro del Consiglio di Amministrazione e a maggio 2016 viene nominato Vice President dell’attività Large Industries per l’area South West Europe che riunisce le filiali Air Liquide di Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Francesco Agostino, DG e AD di Air Liquide Italia



Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con decorrenza 1° giugno, Francesco Agostino Direttore Generale e Amministratore Delegato di Air Liquide Italia, succedendo a Frédéric Lamouroux, che ha guidato il Gruppo in Italia dal 2012.

Nato a Siracusa nel 1975, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, Francesco Agostino ha frequentato il Collège des Ingénieurs a Parigi ed è entrato a far parte del Gruppo Air Liquide nel 2001, in qualità di On Site Sales Engineer.

Nominato responsabile del Controllo di Gestione e Obiettivi Strategici di Air Liquide Italia nel 2006, ha da allora ricoperto varie posizioni di responsabilità crescenti in ambito commerciale, fino al 2014, quando è stato nominato Direttore Commerciale per la Business Line Industrial Merchant di Air Liquide Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il suo sentito ringraziamento a Maurizio Scarpa, Presidente del CdA dal 2007, e a Frédéric Lamouroux, per l’attività svolta alla guida del Gruppo in Italia negli ultimi 5 anni.