Trump attacca l'Ue: dazi per 4 mld. Aiutino a Boeing e barriere ad Airbus

Freschi di una tregua commerciale con la Cina, gli Stati Uniti hanno aperto un nuovo possibile fronte di ulteriori tensioni con l'Unione europea. Nella notte italiana l'amministrazione Trump ha aumentato il numero di prodotti Ue che potrebbe colpire con dazi nell'ambito della lunga battaglia legata ai sussidi tra il gruppo americano Boeing e l'arcirivale europeo Airbus.



Stando a un comunicato pubblicato sul sito dell'Office of the United States representative (USTR), l'aggiunta di nuovi prodotti Ue importati in Usa vale 4 miliardi. Il 12 aprile scorso era stata diffusa una lista iniziare di prodotti da 11 miliardi (ma ieri lo USTR ha parlato di 21 miliardi). Stando all'istituzione che fa capo al negoziatore commerciale Robert Lighthizer, i nuovi articoli potenzialmente presi di mira spaziano dalla pasta alle olive passando per formaggi "di tipo italiano derivante da latte di mucca", Reggiano, Provolone, parmigiano, ciliege, caffe', whisky irlandese e - tra gli altri - tubi in ghisa.



I prodotti presi di mira ad aprile prevedevano due categorie di dazi: la prima riguardava elicotteri, aerei e componenti in arrivo su suolo americano da Francia, Spagna, Germania e Regno Unito (i Paesi dove Airbus ha fabbriche). La seconda prendeva in considerazione una vasta gamma di articoli da tutti i Paesi Ue. L'ultima proposta americana, che sara' soggetta a commenti il 5 agosto prossimo, e' pensata per "fare rispettare i diritti Usa nella disputa presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro l'Unione europea e alcuni stati membri della Ue in merito a sussidi Ue su grandi aerei ad uso civile", si legge in una nota dello USTR.



Nel maggio 2018 il Wto aveva fatto cantare vittoria a Washington dandole il diritto di imporre dazi punitivi sulle importazioni dalla Ue, sostenendo che la Ue non aveva eliminato miliardi di dollari di aiuti illegali a due aerei di Airbus, l'A380 e l'A350. L'ammontare dei dazi puo' essere determinato solo da un 'arbitro' scelto dal Wto e nel caso la decisione di quest'ultimo arrivi prima della raccolta commenti prevista in Usa, ha spiegato lo USTR in una nota, Washington "potrebbe imporre immediatamente dazi aumentati sui prodotti inclusi nella lista iniziale, e compiere possibili azioni ulteriori in merito ai prodotti nella lista aggiuntiva".