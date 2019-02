Airbus chiude la produzione dell'A380, ultimo esemplare nel 2021

Airbus sospende la produzione del superjumbo Airbus A380 ma rischio praticamente nullo per i posti di lavori

Airbus ha annunciato la fine della produzione del superjumbo A380, il suo aereo top di gamma, le cui consegne finiranno nel 2021: l'ha detto l'ad Tom Enders in una nota. La decisione e' stata presa dopo il taglio di 39 aerei dall'ordinativo della compagnia Emirates. "La conseguenza di questa decisione e' che il nostro carnet di ordini non e' piu' sufficiente a consentirci di mantenere la produzione dell'A380", ha detto Enders.

Emirates ha rimpiazzato l'ordine degli A380 con quelli per altri 40 A330neo e 30 A350. Airbus non comunica l'importo di questo ordine a causa dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRES15. Inoltre, non e' un ordine fermo ma un risarcimento. Infine, non specifica le versioni ordinate. Il costruttore dell'aeromobile dice che "si impegnera' nelle discussioni con le parti sociali nelle prossime settimane per i posti di lavoro, da 3.000 a 3.500, che saranno probabilmente interessati da questa decisione nei prossimi tre anni".

Ma secondo il produttore, "l'attuale produzione dell'A320 e il nuovo ordine dei grandi vettori Emirates offriranno molte opportunita' per la mobilita' interna". La decisione era prevista, mentre il destino dell'A380 era legato alla decisione dell'anno scorso della compagnia del Golfo di acquisire 36 aerei A380 aggiuntivi. Airbus non ha nascosto che in assenza di questo ordinativo, il programma era destinato a fermarsi. "Onestamente, se non raggiungiamo un accordo con Emirates, non ci sara' altra scelta che fermare il programma", aveva detto l'ex direttore commerciale John Leahy. Emirates e' di gran lunga il principale cliente per il superjumbo, con 178 aerei ordinati, oltre 100 dei quali sono gia' stati consegnati. In totale, dell'A380 sono stati ordinati 321 aerei, secondo il sito web di Airbus.

Airbus: utile netto cresciuto del 29% nel 2018 a 3 miliardi

Il gigante aerospaziale europeo Airbus registra un utile netto per il 2018 di 3 miliardi di euro (3,4 miliardi di dollari) e ha annunciato che quest'anno consegnera' tra 880 e 890 nuovi aerei commerciali. Il rapporto sugli utili e' arrivato in contemporanea con l'annuncio che Airbus stacca la spina al costoso superjumbo A380 a due piani dopo che la compagnia aerea di Dubai Emirates ha tagliato il suo ordine del modello. La produzione cessera' nel 2021.