Akamai: leader nel Magic Quadrant 2019

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), l’intelligent edge platform per la protezione e la delivery di experience digitali, è stata riconosciuta da Gartner come leader nel Magic Quadrant 2019 per i Web Application Firewall per il terzo anno consecutivo. La classifica è stata stilata dagli analisti di Gartner dopo aver valutato diversi fornitori in base alla loro capacità di esecuzione e alla completezza della loro visione.

Oggi, le applicazioni web e le API sono particolarmente vulnerabili agli attacchi, in quanto la superficie di attacco aziendale si è ampliata. L’implementazione delle applicazioni web in ambienti ibridi e multicloud è sempre più frequente, così come il supporto del mobile engagement e la fornitura di microservizi tramite app, tutti elementi che vengono esposti tramite le API, che diventano così un significativo vettore di attacco. La sfida per le organizzazioni digitali di oggi è quella di proteggere le applicazioni business-critical in rapida evoluzione, che sono sempre più aperte ai partner ed esposte ad attacchi più sofisticati in ambienti pubblici e allo stesso tempo quelle che influiscono direttamente sui risultati aziendali.

Il Magic Quadrant per i Web Application Firewall di Gartner mette in evidenza i criteri necessari per valutare e esaminare i Web Application Firewall. Akamai è stata valutata per le sue due soluzioni Web Application Firewall, Kona Site Defender e Web Application Protector.

Queste offerte fanno parte del portfolio dei cloud security services di Akamai e includono i servizi di gateway API, gestione dei bot (Bot Manager), controllo dell'accesso alle applicazioni (Enterprise Application Access), scrubbing DDoS gestito (Prolexic) e Domain Name System (Fast DNS). Con questi prodotti, Akamai dimostra il suo costante impegno nello sviluppo e nel miglioramento delle proprie soluzioni di sicurezza delle applicazioni web con uno dei maggiori team di ricerca e una visibilità su diverse minacce alla sicurezza, incluse 178 miliardi di attivazioni di regole WAF al giorno.

"Akamai è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti e servizi, con l'obiettivo di proteggere l'intera architettura, nucleo, cloud ed edge, per contrastare gli autori di attacchi e mitigare le minacce quando emergono", ha affermato Alessandro Livrea, Country Manager di Akamai Italia. "Le nostre soluzioni Web Application Firewall forniscono ai clienti controlli di sicurezza che proteggono le aziende digitali dalle vulnerabilità critiche e da altre minacce, pur mantenendo intatta la user experience degli utenti".

Secondo Gartner, entro il 2023, oltre il 30% delle API e delle applicazioni web per interazioni pubbliche saranno protette dai servizi WAAP (Web Application and API Protection) sul cloud, che forniscono una combinazione di protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), mitigazione dei bot, protezione delle API e soluzioni WAF. Si tratta di un incremento sostanziale, se si considera che oggi la percentuale si attesta a meno del 10%.

"Siamo lieti che Akamai sia stata nuovamente riconosciuta da Gartner come azienda leader in questa categoria e riteniamo che sia una conferma dei risultati raggiunti fino ad oggi in ambito sicurezza", ha dichiarato Livrea. "Akamai continuerà a lavorare intensamente in questo segmento di mercato, per dimostrare sempre più quanto valore abbiano la scalabilità e la sicurezza offerti dall'edge".