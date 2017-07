Al via il roadshow Elite-Confindustria

Parte domani da Belluno il roadshow Elite-Confindustria finalizzato a selezionare le nuove società che intendono avviare programmi di crescita attraverso l’accesso ai mercati dei capitali e agli strumenti di finanza alternativa. Oltre trenta le tappe in tutte le sedi territoriali di Confindustria che hanno attivato gli Elite Desk, l’obiettivo è annunciare la loro nomination entro il 2017. Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Il programma dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo. In ogni tappa le imprese associate a Confindustria avranno la possibilità di farsi conoscere e potranno avere direttamente dai responsabili Elite tutti i dettagli e le informazioni sul programma. Inoltre nel corso del tour verrà anche firmata la partnership “Elite-Confindustria” che prevede tra i diversi punti della collaborazione anche vantaggi dedicati alle società associate a Confindustria che entreranno nel programma attraverso il supporto degli Elite Desk locali.

Afferma Luca Peyrano, amministratore delegato di Elite, spiega il ruolo della piattaforma. “Elite, che ha appena visto l’ingresso nel suo capitale di Cassa Depositi e Prestiti e NUO Capital, branch europea di uno dei più grandi family office di Hong Kong, sta rafforzando sempre più il suo posizionamento come piattaforma di sistema internazionale per il sostegno alla crescita e la raccolta di capitali. Per questo siamo sempre più convinti dell’importanza di continuare a selezionare le migliori aziende in tutto il mondo. Per il mercato italiano, siamo orgogliosi di poterci avvalere di un partner prestigioso come Confindustria che ha sin dall’inizio contribuito alla nascita e allo sviluppo del programma. Con il presidente Boccia abbiamo obiettivi molto ambiziosi, vorremmo raggiungere il traguardo delle mille società nel più breve tempo possibile, mantenendo sempre molto elevato il livello delle aziende partecipanti. Questo roadshow sul territorio rappresenta un momento importante per lo sviluppo ancor più capillare di Elite a livello territoriale grazie al supporto fondamentale dei desk di Confindustria”.

Per Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, sottolinea l’importanza del programma. “L’associazione degli industriali ha creduto fin dal primo momento nell’iniziativa in quanto “consente alle imprese di compiere quel salto culturale e dimensionale che serve a competere senza complessi d'inferiorità sui mercati nazionali e internazionali. Grazie anche agli sportelli che l'associazione sta attivando in tutta Italia, Confindustria punta a far crescere il numero delle imprese iscritte al programma ad almeno mille entro il 2018 nell'ambito di un'azione di sistema che diventa un'azione per il Paese. Con la firma dell'intesa tra la piattaforma Elite e la territoriale di Belluno, che parte per prima, si apre una stagione di accordi che saranno utili al raggiungimento dell'obiettivo”. Il roadshow, che sarà coordinato da Andrea Tessitore, responsabile del progetto, coadiuvato da Roberto Race, vedrà la realizzazione di oltre trenta tappe. I primi roadshow saranno effettuati a Belluno, Mantova, Matera, Novara, Brescia, Catania, Cagliari e Bari. Poi tutti gli altri. La community di Elite è oggi caratterizzata da oltre 600 aziende di 25 Paesi in rappresentanza di 36 settori che generano oltre 50 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 215.000 posti di lavoro in tutta Europa e non solo.