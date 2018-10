Nuovi servizi, via alla partnership tra Banca di credito popolare e Satispay

Al giro di boa dei primi 130 anni di attività, la Banca di Credito Popolare amplia la propria offerta di soluzioni di pagamento e annuncia la sigla di un accordo con Satispay, confermando l’impegno nello sviluppo dei processi di innovazione e digitalizzazione, e scegliendo di promuovere l’intuitivo servizio che offre massima velocità e sicurezza, oltre che una user experience di assoluta eccellenza. Mission della banca, nata a Torre del Greco e presente in Campania e basso Lazio, è la generazione di valore per il territorio di riferimento e quindi per la propria clientela.

Satispay funziona attraverso un’applicazione gratuita, disponibile per qualsiasi smartphone e sistema operativo. Grazie alla propria indipendenza dai circuiti tradizionali delle carte di credito, il servizio permette agli utenti di scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica, effettuare le ricariche telefoniche, pagare presso esercenti fisici e online convenzionati, pagare i servizi della pubblica amministrazione tramite pagoPA e usufruire di promozioni in maniera semplice, conveniente, efficace e sicura. Satispay conta ad oggi 400mila utenti attivi e 50mila esercizi commerciali convenzionati in tutta Italia.



"Il cambiamento continuo -afferma Felice Delle Femine (nella foto), direttore generale di Bcp- è un po’ la sfida della nostra epoca. Oggi, per poter maggiormente competere, la capacità di innovare rappresenta un obiettivo strategico prioritario. La Banca pertanto, in relazione alla sua più che adeguata presenza regionale, ha deciso di adottare la soluzione di mobile payments proposta da Satispay, evidenziando ancora una volta la forte attenzione verso l'evoluzione e l'efficacia delle soluzioni di business adottate. L'accordo con Satispay rientra nelle strategie di innovazione che la nostra banca sta mettendo in pratica per modernizzare il rapporto con i propri clienti, continuando a mantenere, nel contempo, la natura di banca territoriale. Abbiamo scelto Satispay, uno dei principali attori del settore dei nuovi pagamenti via smartphone perché ci consente di offrire un servizio innovativo completamente gratuito, smart e facile da usare ai nostri clienti privati ed un servizio con una forte leva commerciale ai nostri clienti business”.

Bcp ha chiuso la semestrale con un utile netto di 3,6 milioni di euro con un incremento del risultato operativo di gestione del 37%, in linea con il piano industriale dell’istituto creditizio.