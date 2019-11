Al via la prima ELITE Allianz Bank Lounge per lo sviluppo delle PMI

Sono 14 le nuove società selezionate che entrano in ELITE grazie alla collaborazione con il Gruppo Allianz attraverso Allianz Bank Financial Advisors, per un fatturato aggregato pari a 520 milioni di Euro e un totale di risorse impiegate pari a oltre 1.100 persone.

ELITE – la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group nata in collaborazione con Confindustria per accelerare la crescita delle società, con una chiara missione di supportare i processi di internazionalizzazione e innovazione, sigla una partnership con il Gruppo Allianz per la creazione di una nuova lounge.

Il modello della ELITE Lounge, che fa leva sulla collaborazione tra ELITE e il mondo bancario, corporate e dell’advisory, rappresenta un modo innovativo per supportare il cliente con la finalità di accelerare lo sviluppo delle società attraverso la crescita manageriale, l’acquisizione di ulteriori competenze e l’apertura del capitale. L’obiettivo è quello di creare un ambiente dedicato che metta il cliente al centro di un network di valore, opportunità e competenze.

Le nuove realtà che entrano oggi a far parte del network ELITE appartengono a 10 diversi settori di eccellenza dell’economia italiana e provengono da 6 diverse regioni. Il loro fatturato aggregato è pari a 520 milioni di Euro. Con questo nuovo ingresso, ELITE conta oggi oltre 1.300 imprese da 45 Paesi diversi che nel loro complesso impiegano oltre 560.000 dipendenti e rappresentano oltre 36 diversi settori: dall’industria all’alimentare, dalla tecnologia ai beni di largo consumo.

“Con grande piacere annunciamo questa importante partnership con Gruppo Allianz, leader mondiale assicurativo-finanziario”, ha commentato l’operazione Luca Peyrano, CEO di ELITE. “Oggi diamo il benvenuto alla prima classe di imprese che entrano a far parte della nostra Community grazie alla collaborazione strategica con Allianz Bank, la banca multicanale del Gruppo Allianz in Italia. Le 14 nuove realtà, provenienti da 6 regioni differenti e appartenenti a 10 settori diversi potranno accedere, grazie alla piattaforma, a ulteriori competenze e a nuovi capitali per finanziare il loro sviluppo a livello nazionale e internazionale. Crescita, cambiamento e leadership sono da sempre cardini del network ELITE, che si conferma punto di riferimento per PMI innovative, ambiziose e in forte espansione.”

“La creazione della Lounge Allianz Bank è un ulteriore passo avanti che si inserisce nel percorso iniziato più di un anno fa con il lancio di Allianz Wealth Protection, la nostra nuova divisione dedicata alle imprese e alla clientela ad alta patrimonializzazione”, ha spiegato Paola Pietrafesa, CEO di Allianz Bank Financial Advisors e Head of Insurance Products Life di Allianz. “Con questa iniziativa Allianz Bank intende, infatti, offrire, oltre alla migliore consulenza finanziaria evoluta, anche le più efficaci proposte di copertura dei rischi grazie all’appartenenza al Gruppo Allianz, recentemente riconosciuto come 1° Brand assicurativo al mondo. La partnership strategica con ELITE, punto di riferimento per le PMI ad alto potenziale, ci permetterà di ampliare ulteriormente la rosa della nostra offerta, al centro della quale resta sempre la cura del cliente e la relazione con il suo Financial Advisor. Ci auguriamo che questa Lounge sia la prima di una serie e ringraziamo ELITE e le imprese che hanno fin da subito aderito al programma.”