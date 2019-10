Al Word Pension Summit di L’Aja due nomination al Fondo Pensione Nazionale Bcc

Il Word Pension Summit intende premiare, a livello mondiale, quei fondi pensione impegnati in investimenti attenti alla sostenibilità e all’innovazione. Il Fondo Pensione Nazionale Bcc/CRA, presieduto da Piergiuseppe Mazzoldi, gestisce oltre 2 miliardi di euro ed è impegnato in investimenti in ambito ambientale e sociale. Nel corso della manifestazione, che si è tenuta a L’Aja, il Direttore Generale Sergio Carfizzi, ha evidenziato che “anche il sistema finanziario può giocare un ruolo chiave nell’orientare il capitale privato in investimenti più sensibili a un’economia più green e quindi più sostenibile dal punto di vista ambientale”. Il Fondo Pensione Bcc/CRA si conferma per il terzo anno consecutivo tra i finalisti a livello mondiale in termini di innovazione, sia per quanto riguarda gli investimenti e da quest’anno anche nel campo del plan design, unico fondo pensione italiano. Per Carfizzi, napoletano, con una solida esperienza nel mondo della previdenza, il segreto del successo è la diversificazione che “è un elemento fondamentale in un’ottica di medio-lungo termine”.