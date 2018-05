Alessandro Benetton, un investitore a cui piace fare l'industriale

Alessandro Benetton è molto soddisfatto: l'ultima "exit" da un investimento effettuato dalla sua 21 Investimenti, ossia la cessione del 100% di Nadella Group ai fondi gestiti da Icg Plc (un asset manager quotato a Londra che gestisce attivi per oltre 27 miliardi di euro ed ha un approccio di investimento di lungo periodo) ha visto uscire dal portafoglio dell'investment company una società profondamente diversa da quella che vi era entrata nel 2014.

All'epoca Nadella era un produttore italiano di guide lineari e cuscinetti per l'industria meccanica dotato di tre stabilimenti tutti in Italia e che iniziavano a mostrare qualche acciacco. Sotto la guida di 21 Investimenti il gruppo ha rilevato una serie di player strategici in Germania e Giappone (oltre che in Italia), realizzato un nuovo insediamento a Concarezzo (Milano) e tre nuovi impianti di produzione specializzati in Germania.

Così il fatturato è balzato a 70 milioni di euro, per il 70% realizzato all'estero, mentre il catalogo si è arricchito di 100 nuovi prodotti grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo che hanno trasformato Nadella Group in una "multinazionale tascabile" ad alta qualità e tecnologicamente all'avanguardia. La filosofia di Alessandro Benetton del resto è chiara da sempre: accelerare la crescita e migliorare l'efficienza industriale delle società in cui investe, non limitandosi solo agli aspetti meramente finanziari.

In un quarto di secolo, 21 Partners ha completato oltre 90 investimenti costruendo un portafoglio specializzato in imprese di media dimensione operanti in Italia, Francia, Svizzera e Polonia. Tramite 21 Investimenti Alessandro Benetton è partner di brand italiani di moda come Gianni Chiarini (borse e accessori artigianali, 34 milioni di fatturato) piuttosto che Philippe Model (produttore di calzature sneaker di lusso, 32,1 milioni di fatturato), dopo aver investito, tra il 2011 e il 2015, in Pittarosso (retail calzature, 233,5 milioni di fatturato all'exit).

Vi sono poi due aziende del settore food come Forno d'Asolo (prodotti da forno surgelati, 112,6 milioni di fatturato) ed Ethical Coffee (produttore svizzero di capsule di caffè compatibili con le macchine Nespresso, 8,2 milioni di fatturato), mentre nel 2016 è stata ceduta Farnese Vini (produttore di vini del centro e sud Italia, 56,1 milioni di euro all'exit) e una serie di imprese industriali come Poligof (produttore di backsheet film per prodotti igienici, 101,6 milioni di fatturato), Viabizzuno (illuminotecnica, 55,4 milioni di fatturato) e Sifi (specialità farmaceutiche, dispositivi chirurgici e dispositivi medici per la cura degli occhi, 73 milioni di fatturato).

Altrettanto importanti sono gli investimenti esteri: 21 Centrale Partners, operante in Francia, ha in portafoglio DL Software (soluzioni IT integrate per le aziende, 51,4 milioni di fatturato), Impact (soluzioni i marketing operativo in outsourcing, 47,7 milioni di fatturato), Dgf (distribuzione di prodotti di pasticceria, 199,2 milioni di fatturato), Daltys (produttore di caffè, 158,1 milioni di fatturato), Synerlab (prodotti farmaceutici, 127,8 milioni di fatturato), Oberthur (prodotti per la scuola, 43,7 milioni di fatturato), Cleor (gioielleria, 79,4 milioni di fatturato) e Skill & You (servizi di e-learning, 37,5 milioni di fatturato).

Infine attraverso 21 Concordia (operante in Polonia), Alessandro Benetton è anche azionista di Sare (gruppo high-tech quotato sul listino di Varsavia, 9,4 milioni di euro di fatturato), Apaczka (servizi di logistica e e-commerce per le piccole imprese, 10,2 milioni di fatturato), Red Rubin / Minty dot (gioielleria, 3,2 milioni di fatturato), Hollywood (che a dispetto del nome si occupa di servizi di lavanderia per ospedali, alberghi e aziende, 17,3 milioni di fatturato), Tmx (una catena di abbigliamento con un fatturato di 75,3 milioni di euro) e Monevia (soluzioni avanzate di liquidità, 6,2 milioni di fatturato).

Facendo due conti, il fatturato aggregato delle aziende tuttora in portafoglio al gruppo 21 Investimenti è di poco inferiore a 1,3 miliardi (ovvero quasi allo stesso livello di Benetton Group), di cui la Francia con quasi 745 milioni rappresenta il mercato d'investimento più importante, seguito dall'Italia (a cui fanno riferimento all'incirca 417 milioni di fatturato) e la Polonia (con quasi 122 milioni di euro di giro d'affari). Se qualcuno, anche a Ponzano Veneto, voleva la prova che si può ancora investire con successo in attività industriali, è stato servito.