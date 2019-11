Alibaba, ok della Borsa di Hong Kong. Quotazione al via dal 25 novembre

Arriva il disco verde, secondo quanto riporta il Financial Times, alla quotazione di Alibaba alla Borsa di Hong Kong. Il quotidiano finanziario britannico cita due fonti vicine al dossier. Alibaba e la Borsa di Hong Kong non hanno commentato. Il prezzo dovrebbe essere fissato il 20 novembre con le azioni che inizieranno a essere scambiate alla borsa di Hong Kong nella settimana del 25 novembre, ha aggiunto la fonte.



Originariamente Alibaba, che è già quotata alla Borsa di New York, aveva presentato la sua candidatura per l'Ipo a giugno scorso, puntando a raccogliere fino a 20 miliardi di dollari. Poi il piano ha subito una battuta d'arresto, in concomitanza con il crescente disordine politico che c'è stato ad Hong Kong. La società punta ora a raccogliere tra i 10 miliardi e i 15 miliardi di dollari, anche se persone vicine al dossier hanno affermato che ci si avvicinerà al limite inferiore di questa forchetta piuttosto che a quello superiore.

Il doppio collocamento di Alibaba rappresenterebbe la più grande Ipo dal 2010 ad Hong Kong, un'operazione record che inizialmente aveva fatto storcere il naso al governo di Pechino contrario alla quotazione in estate, immediatamente dopo lo scoppio delle rivolte cittadine, perché rappresenterebbe un grande regalo all’hub finanziario della riottosa ex colonia inglese.