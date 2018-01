Alibaba, Ant Financial rinuncia a MoneyGram, "No" dagli Usa

nt Financial, affiliata del gigante cinese di internet Alibaba, e' stata costretta ad abbandonare l'acquisizione della societa' statunitense di trasferimento di denaro MoneyGram - un'operazione da 1,2 miliardi di dollari - a causa della mancata approvazione da parte delle autorita' di regolamentazione di Washington, la commissione per gli investimenti esteri (CFIUS).

Le societa' hanno annunciato congiuntamente la chiusura dell'operazione di acquisizione proposta martedi'; "L'ambiente geopolitico e' cambiato notevolmente - ha detto l'amministratore delegato di MoneyGram Alex Holmes - da quando abbiamo annunciato la transazione proposta con Ant Financial quasi un anno fa. Nonostante i nostri migliori sforzi per lavorare in cooperazione con il governo degli Stati Uniti, e' ormai chiaro che Cfius non approvera' questa fusione."

L'accordo, annunciato un anno fa, era stato sottoposto piu' volte al Cfius, ma non sono state dissipate le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati dei clienti statunitensi. Controllata da Ma, Ant Financial - che fornisce servizi di pagamento mobile, prestito e credito a una clientela prevalentemente cinese - ha cercato di espandersi all'estero insieme a Alibaba, la piu' grande piattaforma di e-commerce della Cina.