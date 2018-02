Alibaba investe 700 milioni di dollari in negozi di mobili

Il colosso cinese dell'e-commerce ha investito 700 milioni di dollari per acquistare una partecipazione del 15% in Beijing Easyhome Furnishing, una grande catena specializzata nella vendita di mobili, oggetti di arredamento e materiali da costruzione. Si tratta di uno dei piu' grossi gruppi cinesi del settore con oltre 220 grandi magazzini sparsi nel Paese. Alibaba ha deciso di espandersi nel settore della grande distribuzione tradizionale. Nel novembre scorso ha acquisito una partecipazione in Sun Art Retail, una delle principali catene di ipermercati cinese, per un terzo controllata dalla francese Auchan. Inoltre ha comprato il 20% di e il gruppo Hema, specializzata nella grande distribuzione di prodotti freschi.