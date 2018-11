Alis, un fondo tranched cover di 100 milioni per le imprese associate

Un fondo tranched cover di 100 milioni di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi per le imprese associate, con prospettive di raggiungere un portafoglio di 500 milioni; nuove normative per la continuità territoriale con le isole maggiori e semplificazione per le attività degli autotrasportatori; un più forte rapporto sinergico tra impresa ed istituzioni e misure incentivanti strutturali per un sistema virtuoso. Infine, investimenti sulla formazione professionale per un settore a forte spinta tecnologica. Si è incentrato su questi aspetti la relazione di Guido Grimaldi, presidente di Alis (Associazione logistica intermodalità sostenibile, 1350 imprese associate), all’assemblea generale in corso di svolgimento a Roma. In primo piano, l’internazionalizzazione delle aziende di trasporto, la continuità territoriale con le grandi isole, lo sviluppo del Mezzogiorno e la riduzione delle emissioni di Co2. Ma soprattutto, la qualità del rapporto del mondo dell’impresa con le istituzioni ed il governo che, secondo Grimaldi, dev’essere assolutamente sinergico. “Abbiamo bisogno -ha detto- di strategie condivise e strumenti concreti non solo per la risoluzione delle criticità del settore, ma anche per l’applicazione di nuovi modelli di sviluppo del sistema intermodale. In tutti gli incontri avuti in questi ultimi mesi con il vicepremier Matteo Salvini, presente oggi alla nostra assemblea testimoniando l’interesse del governo al nostro operato, con il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, con il capo di Stato maggiore alla Difesa, Enzo Vecciarelli, ed anche, a livello europeo, con la Commissaria europea ai Trasporti ed alla Mobilità, Violeta Bulç, abbiamo consegnato documenti ed analisi sul mondo del trasporto via mare, ferro e strada, da cui si evince con chiarezza come le azioni ed i progetti proiettati alla decarbonizzazione ed all’innovazione, possano comportare, per l’industria italiana, risparmi complessivi per circa mezzo miliardo di euro”.

Altro tema fondamentale è un forte impulso alla sostenibilità. “E’ già un dato acquisito, per esempio, il milione e mezzo di camion sottratti alle autostrade grazie al trasporto marittimo su direttrici superiori ai 600 chilometri e di cabotaggio che hanno comportato la diminuzione di un milione e 200mila tonnellate di emissioni di Co2 nell’ambiente. Ed è proprio per l’espansione di questo sistema virtuoso -ha continuato il presidente di Alis- che auspichiamo per le misure incentivanti del trasporto combinato come MareBonus e FerroBonus, previste dalla Legge di Stabilità 2016 per il triennio 2016-2018, una naturale continuità nel tempo, e che anzi vengano rese strutturali tanto in Italia quanto in Europa”. Il rapporto con le istituzioni e la politica non è stato il solo tema della relazione, che ha costituito anzi l’occasione per un annuncio di assoluto rilievo: un accordo raggiunto con due prestigiosi istituti bancari a capitale pubblico, il Medio Credito Centrale ed il Monte dei Paschi di Siena. Le imprese associate all’Alis potranno beneficiare con grande velocità di finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo grazie all’immediata adozione di operazioni di Tranched Cover fino a 500 milioni, che eleveranno le garanzie a copertura dei prestiti ottenuti dalle imprese richiedenti. La piena operatività dello strumento si avrà per la fine dell’anno e l’erogazione dei finanziamenti a partire dal primo trimestre 2019. “Nei prossimi mesi -ha precisato Grimaldi- intendiamo costituire portafogli fino a 500 milioni per lo sviluppo delle nostre aziende associate, e di conseguenza dell’intero comparto dei trasporti intermodali. Uno dei punti vincenti della Tranched Cover prospettata da Alis -ha proseguito- risiede nel vantaggio per le imprese di poter sfruttare il rating consolidato della logistica intermodale. Il sistema bancario infatti ripone massima fiducia nel cluster Alis ed individua il suo settore di appartenenza come primario per lo sviluppo del Paese. Per questo, abbiamo ottenuto anche una convenzione con condizioni di mercato competitive per effetto della premialità del cluster Alis”. Altro tema, la necessità di agire in mercati che non registrino palesi alterazioni. “C’è bisogno in Italia di nuove normative -ha concluso Grimaldi- che disciplinino le misure incentivanti per la continuità territoriale con le isole maggiori. Non possono più sussistere sovvenzioni pubbliche che causano disparità nella libera e leale concorrenza e che si ripercuotono fortemente anche sulla qualità dei servizi offerti all’utenza”.