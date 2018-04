Laboratorio Alitalia, la compagnia sperimenta l'assegno di ricollocamento

Da compagnia in vendita a laboratorio di ammortizzatori sociali. Alitalia, la cui cessione, se mai arriverà, è stata posticipata all'autunno prossimo, da oggi sperimenterà su 320 dipendenti l'assegno di ricollocamento. Si tratta di un bonus da 5 mila euro che il lavoratore in cassa integrazione può utilizzare in formazione per cercare un altro lavoro.

Un'operazione, scrive il Corriere della Sera, che la compagnia aveva immaginato in vista dei tagli sul personale operati dal possibile nuovo acquirente. E che si colloca nella più ampia operazione di rinnovo, oggi, della Cig per 1.300 lavoratori Alitalia.