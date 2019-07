Alitalia, maggioranza newco a Fs-Mef. Di Maio chiede a Lotito garanzie

"Siamo vicini alla soluzione. Probabilmente prossima settimana si chiude”. Nell’incontro con i sindacati il vicepremier Luigi Di Maio conferma il termine di scadenza per il dossier Alitalia, un dossier che vedrà la maggioranza assoluta nella nuova newco essere in capo a Fs e Mef. Il Tesoro e Fs avranno quindi il 50% più una azione, come minimo, nella nuova compagnia che, nazionalizzata, tornerà quindi di bandiera. Il 15 luglio si avvicina e la definizione della compagine azionaria della 'nuova' Alitalia si va definendo.



Per chiudere la cordata è da tempo partita la caccia al quarto socio, quello che dovrebbe metter sul piatto 300 milioni per il 40% del capitale: l’imprenditore boliviano German Efromovich, primo socio della compagnia colombiana Avianca con il 79%, che si e' detto disponibile ad acquistare il tra il 30% e il 40% della newco, e' in Italia per sciogliere i nodi e mettere a punto l'eventuale offerta.



Tra i problemi da risolvere il fatto che Avianca fa parte dell'alleanza globale Star Alliance concorrente di Sky Team di cui fa parte Alitalia e Delta e la sostenibilita' finanziaria dello stesso Efromovich. La compagnia americana ha sempre spiegato che punta a diventare un'azionista di minoranza nella nuova Alitalia e qualsiasi investimento sarà soggetto all'approvazione del suo board.



E proprio Delta potrebbe opporsi ad un eventuale ingresso di Efromovich in Alitalia. Non e' un mistero che, assieme alle Fs, avrebbe preferito avere come partner Atlantia ma, nonostante l'apertura di Di Maio la settimana scorsa ("Se Atlantia vuol fare un'offerta per Alitalia la puo' fare, l'importante e' che non pensi che ci siano scambi sul tavolo delle concessioni autostradali"), appare difficile, al momento, un intervento nella partita, della holding dei Benetton.



In trattative anche il gruppo Toto e Claudio Lotito il quale tuttavia non avrebbe ancora fornito le garanzie finanziarie. Il gruppo abruzzese - pronto a investire i 215 milioni incassati dalla vendita di asset eolici negli Usa - ha mandato una lettera a Di Maio nella quale ha scritto di voler essere "un partner industriale di riferimento”. A Lotito, il numero uno del Mise ha chiesto "garanzie di solidità finanziaria". Dal canto loro i sindacati sono molto preoccupati per lo stallo della vicenda e hanno proclamato uno sciopero dell'intero settore del trasporto aereo di 4 ore per il 26 luglio e di 24 ore per piloti ed assistenti di volo del gruppo.