Alitalia, Air France-Klm smentisce offerta d'acquisto

Il gruppo Air France-Klm smentisce di aver presentato un'offerta per l'acquisto di Alitalia. "Air France-Klm nega di aver presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia", si legge in una nota della compagnia. Il gruppo nella nota precisa di non aver "partecipato al processo avviato dalle autorita' italiane" e quindi di non aver accesso alle informazioni riservate.

Ieri il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aveva detto che le offerte in campo sono tre e aveva menzionato tra queste la presenza del gruppo Air France-Klm accanto alla compagnia britannica low-cost EasyJet.

Gli altri due pretendenti citati dal ministro sono la tedesca Lufthansa e il fondo americano Cerberus. Calenda aveva tuttavia precisato che la presenza di Air France non era sicura e che l'avrebbe verificata lunedi' nell'incontro in programma con i commissari, durante il quale saranno presentate le offerte depositate.