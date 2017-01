Alitalia chiama Berger e Air France si riprende gli slot a Malpensa. Rumors

Mentre Alitalia è in pieno stallo e si affida al consulente Roland Berger per elaborare il nuovo pianbo industriale, l'ex partner Air France-Klm ne approfitta per riprendersi slot a Malpensa e allungare le ali sul ricco bacino di traffico del Nord-Ovest. Come rivelato da MF-Milano Finanza, la compagnia franco-olandese tornera' a volare anche dallo scalo varesino, ma senza lasciare Linate. Dal 26 marzo 2017 (gli slot pero' erano stati prenotati da tempo per un'eventuale inaugurazione anticipata dei voli), Malpensa sara' cosi' l'undicesimo aeroporto italiano collegato agli hub di Charles de Gaulle e Schiphol, con cinque frequenze per Parigi e quattro per Amsterdam. In aggiunta, con la stagione estiva 2017 Air France-Klm offrira' due nuove rotte, da Catania e Cagliari per Amsterdam.

A Milano Linate per il vettore francese resteranno due voli al giorno per Parigi-Charles de Gaulle, mentre quello olandese continuera' a collegare una volta al giorno Amsterdam-Schiphol. Tutti questi voli, assicureranno, per chi parte da Milano, coincidenze per 260 destinazioni nel mondo: e' il cosiddetto feederaggio che consentira' ad Air France-Klm di alimentare il proprio network attingendo al bacino italiano.

"Questa riapertura di Milano Malpensa, il secondo aeroporto in Italia per numero di passeggeri", conferma Patrick Alexandre, responsabile commerciale vendite e alleanze di Air France-Klm, "e' un'opportunita' per il gruppo per espandere la sua presenza nel Nord-Ovest dell'Italia, continuando ad operare anche da Milano Linate. Aumenteremo il numero di posti disponibili da Milano offrendo a piu' passeggeri la possibilita' di volare con Air France e Klm e di approfittare del nostro network capillare". Insomma, la reazione dei franco-olandesi alla chiusura della joint venture con Alitalia,arrivata a scadenza il 13 gennaio scorso, non si e' fatta attendere con una vera e propria offensiva sui cieli italiani.