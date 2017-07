Alitalia, avanzano Lufthansa, Delta e Ryanair. Rumors

Manifestazioni di interesse in arrivo nelle prossime 24 ore al termine della data room per Alitalia. Manifestazioni che riguarderanno solo singoli asset (rotte, slot e flotta). Tra coloro che dovrebbero tagliare il traguardo, quasi certamente potrebbero esserci Lufthansa, Delta e la low cost Ryanair. Lo scrive il Messaggero ricordando che sono 18 i pretendenti che stanno completando la visura dei dati della compagnia italiana. Il nuovo step prevede che nel pomeriggio dovranno essere consegnate le offerte ancora preliminari in busta chiusa da depositare presso lo studio del notaio Nicola Atlante di Roma.

Il processo di vendita è ancora a metà strada. Le manifestazioni di interesse non conterranno indicazioni economiche ne' impegni. Sulla base delle preferenze espresse dai pretendenti, i commissari di Alitalia diffonderanno un secondo bando.

Siccome quasi certamente dovrebbe esserci una predominanza per la vendita di asset, i commissari stenderanno un programma che portera' probabilmente in ottobre alla presentazione delle offerte vere e proprie, dopo le quali potrebbe esserci una coda per finalizzare i piani.