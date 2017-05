Alitalia, Calenda: "Obiettivo cederla intera. Serve alleanza"

Per Alitalia "oggi non ci sono trattative sul tavolo, i commissari devono predisporre un programma ed e' previsto che entro 15 giorni comincino ad aprire alle manifestazioni di interesse". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda intervenendo a Radio Anch'io.

La procedura di amministrazione straordinaria "consente una discontinuita' economica", ha continuato il ministro. Ovvero " di fare un confronto e, come e' successo nel caso dell'Ilva, di avere delle cordate che sono interessate a prenderla nel suo quasi complesso, ma anche in un complesso piu' ridotto e lo possono fare con discontinuita'. Cioe' possono riassumere i dipendenti, possono comprare gli asset o le rotte. Noi cercheremo ovviamente, come priorita', che si compri l'insieme dell'azienda in un contesto in cui si possa rilanciarla". L'amministrazione straordinaria, insiste il ministro, "e' fatta per questo tipo di situazione" perche' "ripulisce, ad esempio, da tutti i debiti l'azienda".

Alitalia: Calenda, attenti a soldi contribuenti, gia' dati 8 mld

Il Governo "ha escluso la nazionalizzazione di Alitalia" perche' "i cittadini hanno pagato 7 miliardi e mezzo, oltre a questo prestito ponte di 600 milioni per la compagnia. Quindi 8 miliardi, e sono molto attenti a come vengono usati i loro soldi. Noi dobbiamo essere molto attenti a come vengono usati". Lo ha ribadito il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, intervenuto ai microfoni di adio Anch'io.

A proposito di una possibile quota dello Stato in Alitalia proposta anche dall'ex premier Matteo Renzi, Calenda ha aggiunto: "Qualunque idea e' benvenuta, tanto piu' se viene dal segretario del partito di maggioranza del Governo. La cosa importante e' che tenga conto che senza un'alleanza con una grande compagnia internazionale" l'operazione per salvare Alitalia "rischia di essere difficile".

Alitalia: Calenda, scelta tre commissari mix di professionalita'

I tre commissari straordinari scelti per Alitalia - Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari - sono "un mix di professionalita'". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, intervenendo a Radio Anch'io. Gubitosi, spiega Calenda, "rappresenta la possibilita' di conoscere gia' l'azienda e di avere identificato alcuni punti di debolezza. Poi c'e' un professore molto bravo che si occupa di trasporto aereo (Paleari, ndr.) e c'e' un tecnico delle amministrazioni straordinarie (Laghi, ndr.)" perche' "l'amministrazione straordinaria e' una vicenda molto complessa anche da un punto di vista giuridico e legale". Calenda ha spiegato di "avere rifatto la struttura dei compensi per l'amministrazione straodinaria molto prima di questa crisi" soprattutto "per rendere i compensi proporzionali al risultato. Risultato per lo Stato e per la continuita' dell'azienda". Da questo punto di vitsa per il ministro si tratta di "una buona terna", che comunque - conclude - sara' "messa alla prova del lavoro".