Alitalia, Calenda: "Con questi imbecilli... tavoli di crisi fuori controllo"

"I tavoli di crisi sono fuori controllo, Di Maio arrogantemente ha tolto una persona che sapeva fare quel lavoro e ci ha messo un incapace". Lo ha detto il parlamentare europeo di Siamo europei-Pd Carlo Calenda a 24Mattino con Oscar Giannino su Radio 24. Rispondendo ad una domanda sulle chiusure di Mercatone Uno e Whirpool, l'ex ministro dello Sviluppo economico ha fatto riferimento alla sostituzione di Giampiero Castano con Giorgio Sorial alla guida della task force sulle crisi aziendali del Mise. "Nessuno da' a Di Maio responsabilita' che non ha. Ce ne ha una che pero' secondo me e' gigantesca: non si siede ai tavoli di crisi." Rispondendo ad una domanda su Alitalia, Calenda ha rilanciato la soluzione Lufthansa: "C'e' solo Lufthansa, il resto sono cazz…, una nazionalizzazione mascherata che costera' miliardi di euro - ha attaccato l'eurodeputato di Siamo europei-Pd a Radio 24 - con Lufthansa ci sarebbe stato un impatto di 2500 persone, quindi molto significativo, ma si potevano fare degli scivoli e sarebbe costato un decimo di quanto costera' adesso con questi imbecilli", ha concluso Calenda.

