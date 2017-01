Alitalia, Calenda critica il management: "Azienda gestita male"

Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, entra a gamba tesa sulla crisi Alitalia e si scaglia contro i manager che la gestiscono. "La situazione dell'ex compagnia di bandiera indica che l'azienda è stata gestita male", ha affermato Calenda, dai microfoni di Radio Anch'io rispondendo alle domande sulla situazione dell'aviolinea.



"Alitalia è un'azienda totalmente privata - ha aggiunto Calenda - con problemi evidenti di gestione" e non è accettabile che una gestione negativa ricada sui lavoratori. "Noi abbiamo detto che non si può parlare di esuberi prima di conoscere il piano industriale. Se si pensa che il problema si risolve solo tagliando il personale significa che è un'azienda che non funziona".

Su Almaviva, Calenda ha spiegato che il comportamento della Rsu di Almaviva Roma, che si è rifiutata di firmare un accordo con l'azienda a fronte della minaccia di licenziamenti, "è incomprensibile". Il ministro del governo Gentiloni ha confessato di non avere "ancora capito" perchè l'Rsu non avesse voluto siglare un'intesa che prevedeva di negoziare per un altro mese, fino a marzo. Calenda ha ricordato che dopo la conclusione del referendum indetto dai lavoratori di Roma, che si sono espressi a favore dell'accordo e il ministero ha riconvocato azienda e sindacati e "ora vi sarà un altro incontro con la Regione Lazio per capire come sanare la situazione".

Su Mediaset, invece, Calenda ha ribadito che l'intervento di Vivendi è stata "un'operazione opaca". " Il Governo dice alla società francese - ha aggiunto - che l'Italia non è posto per le scorrerie". Se si decide di investire in Italia si dice perchè si viene e come si viene. "Bisogna essere - ha aggiunto - molto cauti. La fase della storia e' piu' dura. E' arrivato il momento di alzare qualche difesa in piu'".