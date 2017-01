Alitalia, Calenda: "Gestita male". Montezemolo: piano tra 3 settimane

Alitalia: Montezemolo, governo finora non ha messo una lira. Piano tra tre settimane



Il presidente Luca Cordero di Montezemolo non fa "nessuna polemica" con Calenda e spiega che "tra tre settimane" ci sarà un piano "forte e coraggioso" per Alitalia. Il progetto su cui già si lavora "sarà ulteriormente rivisitato da un advisor industriale condiviso tra i due soci perchè non deve essere solo dei manager ma pienamente condiviso da soci arabi e soci italiani". Rispettare i tempi "si deve", "è imperativo". Sarà la base per un "costruttivo" confronto con Governo e sindacati, "triangolo importante per affrontare in modo drastico e condiviso il modello di business".

"Oggi il governo non ha messo una lira perche' i soldi fino ad ora li hanno messi gli azionisti", spiega Montezemolo su Altalia. "Il business plan sara' un progetto che per arrivare agli obiettivi dira' quello che si deve fare - aggiunge - puo' essere che ci saranno degli esuberi, li vedremo e su questo, concordo con il governo, sulla base di un programma preciso".



Alitalia, Calenda critica il management: "Azienda gestita male"



La cattiva gestione di Alitalia non puo' essere pagata dai lavoratori. Intervenendo su Radio Anch'io il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha attaccato la gestione di Alitalia e l'intenzione della societa' di tentare di risolvere il problema scaricandone il peso sul personale. "Mi pare che la situazione di Alitalia dimostri che l'azienda sia stata gestita oggettivamente male. Il fatto che la cattiva gestione ricada sui lavoratori -ha precisato il ministro- e' una cosa inaccettabile". Calenda ha quindi ricordato come adesso Alitalia sia "un'azienda totalmente privata che ha un problema molto significativo di gestione". La compagnia, ha aggiunto il ministro, "ha cominciato a parlare di esuberi e il Governo l'ha convocata". "Noi -ha proseguito- abbiamo detto che non esiste che si parli di esuberi prima che si parli di un piano industriale. Nessuna impresa si salva tagliando soltanto il personale.

Se l'idea e' quella di dire che il problema si risolve solo tagliando il costo delle persone, vuol dire che e' un'azienda che non funziona". Soddisfazione per le parole di Calenda e' stata espressa dalla Fit Cisl. "Ci fa piacere che anche il Governo nella persona del ministro Calenda la pensi come noi: e' da tempo che noi riportiamo all'attenzione di tutti che le soluzioni ai problemi di questa azienda non possono essere ricercate solamente sul versante lavoro, intervenendo su tagli di personale e sui loro stipendi", ha affermato in una nota Emiliano Fiorentino, segretario nazionale della Fit-Cisl. "Pensare di partire con interventi sui lavoratori ancor prima di avere un piano industriale condiviso e credibile -ha prosegue Fiorentino- e' paragonabile a un fantino che si presenta a una gara con la sola sella e senza il cavallo. Per queste incertezze che ancora vertono sulla situazione Alitalia, abbiamo aperto una vertenza a cui devono seguire necessariamente delle risposte concrete e serie".



ALITALIA, LE REAZIONI



Su Alitalia e' intervenuto anche l'a.d. di Unicredit, Jean Pierre Mustier, sottolineando che "siamo azionisti indiretti perche' abbiamo convertito il debito in capitale. L'obiettivo di lungo termine e' stare al fianco di Alitalia, ma come finanziatori". Parlando a La Stampa, Mustier ha inoltre messo in evidenza come "non e' il nostro compito essere azionista di una compagnia aerea. Un'economia trainata dall'export come quella italiana deve avere un forte vettore nazionale. Il settore aereo e' sotto pressione, ma lavoreremo a una soluzione".

Ieri il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, ha spiegato che "stiamo aspettando di avere una verifica e una condivisione del piano industriale di Alitalia. Non abbiamo ancora visto il piano industriale della societa'". Gros Pietro ha inoltre ribadito come "non siamo gestori del trasporto aereo, non siamo in grado di fare il piano industriale, il nostro mestiere e' esaminare il business plan e finanziare iniziative che hanno possibilita' di successo". "E' necessario -ha concluso il banchiere- che ci siano tutti gli elementi perche' sia garantito il successo: il finanziamento, l'attivita' imprenditoriale, l'accordo con i sindacati e l'intervento del Governo".



CALENDA SU ALMAVIVA E MEDIASET



Su Almaviva, Calenda ha spiegato che il comportamento della Rsu di Almaviva Roma, che si è rifiutata di firmare un accordo con l'azienda a fronte della minaccia di licenziamenti, "è incomprensibile". Il ministro del governo Gentiloni ha confessato di non avere "ancora capito" perchè l'Rsu non avesse voluto siglare un'intesa che prevedeva di negoziare per un altro mese, fino a marzo. Calenda ha ricordato che dopo la conclusione del referendum indetto dai lavoratori di Roma, che si sono espressi a favore dell'accordo e il ministero ha riconvocato azienda e sindacati e "ora vi sarà un altro incontro con la Regione Lazio per capire come sanare la situazione".

Su Mediaset, invece, Calenda ha ribadito che l'intervento di Vivendi è stata "un'operazione opaca". " Il Governo dice alla società francese - ha aggiunto - che l'Italia non è posto per le scorrerie". Se si decide di investire in Italia si dice perchè si viene e come si viene. "Bisogna essere - ha aggiunto - molto cauti. La fase della storia e' piu' dura. E' arrivato il momento di alzare qualche difesa in piu'".