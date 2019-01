Alitalia, compagnie low cost nel mirino del M5S. Rumors

Un ddl per togliere ai vettori che non versano le tasse in Italia gli aiuti che hanno sfavorito l’ex compagnia di bandiera

Le compagnie low cost finiscono nel mirino del Movimento Cinque Stelle. Un ddl presentato dai grillini e che prevede la delega al governo in materia di riordino del trasporto aereo, mira infatti a far luce sugli aiuti concessi a quei vettori che non versano, o lo fanno in minima parte, le tasse in Italia. La notizia che trapela dalle Aule parlamentari va letta, confermano i rumors, in chiave Alitalia.

Secondo il Messaggero, infatti, gli aiuti accordati e concessi alle compagnie low cost, hanno penalizzato fortemente Alitalia, ancora in attesa di conoscere il suo destino. L’obiettivo è dunque riequilibrare l’assetto del trasporto aereo, a discapito dei vettori a basso costo. Il ddl dovrebbe arrivare in Aula entro il 19 febbraio.