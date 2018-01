Alitalia: Del Rio, pensiamo Lufthansa possa fare molto meglio

"Pensiamo si possa fare molto meglio di Lufthansa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, riferendosi all'offerta della compagnia tedesca per Alitalia. Riguardo alla cessione della compagnia aerea italiana, Del Rio, intervenendo alla trasmissione Kronos di Rai2, ha detto che "bisogna venderla, non svenderla".

"Dobbiamo salvare la maggioranza dei posti di lavoro - prosegue Del Rio - dobbiamo avere piu' investimenti". "Ci sono gia' stati una serie di fallimenti e quindi ci sono delle procedure che andranno avanti. Non conosciamo le carte nel dettaglio per sapere quali sono i creditori privilegiati, e gli altri, pero' certamente dobbiamo fare in modi di evitare un altro problema. Nel 2014 era giusto fare l'alleanza con Etihad, loro hanno messo soldi, hanno fatto investimenti, hanno sbagliato a gestire Air Berlin e altre aziende. Ma l'idea di Alitalia che trova un grande partner per fare piu' investimenti, piu' voli e piu' servizi, dobbiamo continuare a perseguirla".